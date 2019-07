Si sapeva da settimane ma ora è ufficiale: l'Olimpia Milano annuncia Sergio Rodriguez

Si attendeva probabilmente l'addio di Mike James: ora che quel posto si è liberato, ecco l'annuncio che tutti i tifosi dell'Olimpia Milano aspettavano, quello dell'arrivo di Sergio Rodriguez. L'AX Armani Exchange ha comunicato l'ingaggio del 33enne playmaker spagnolo, campione d'Europa in carica col CSKA Mosca, postando sui propri canali social un video in stile "sbarco sulla luna".

Rodriguez, classe 1986, noto per le sue incredibili doti di regista e la sua clamorosa fantasia con la palla in mano per passaggi spesso oltre l'immaginazione, sarà il playmaker titolare della nuova Milano targata Ettore Messina. "El Chacho" ha firmato un contratto di 3 anni.

" Sono estremamente contento e motivato di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera. Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici. L’opportunità di rappresentare un grande club come l’Olimpia, oltre che giocare in un nuovo paese, è stata un fattore chiave della mia scelta. Ettore Messina è stato un altro elemento decisivo. Lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sarà stupendo. Dovremo fare in modo come squadra di rendere tutti i tifosi che ci sosterranno orgogliosi di noi. Forza Olimpia! "