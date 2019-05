Sontuosa Avellino, irriconoscibile Milano. La Sidigas fa un'altra impresa e sale 2-1 nella serie

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano 69 - 62

Altra grandissima impresa di Avellino, che regola Milano in Gara-3 e vola in vantaggio per 2 a 1 nella serie grazie a una prova di sostanza, soprattutto in difesa, e di cuore. La squadra di coach Maffezzoli sembra poter dilagare nel 1° tempo, soffre nella ripresa, ma nell’ultimo quarto trova in Harper e Filloy (9 nell’ultima frazione) i giocatori chiave per ottenere il successo. AX Armani Exchange offensivamente irriconoscibile (39% da 2, 27% da 3) e incapace di concretizzare la supremazia a rimbalzo (17 offensivi); si salvano solamente capitan Cinciarini (12, con 6 rimbalzi e 5 assist) e Tarczewski (10 e 12 rimbalzi). Per la Sidigas 16 di Filloy, 14 a testa per Harper e Udanoh.

Avellino inizia subito con un parziale di 10-3, in cui sono assoluti protagonisti Haper e Udanoh, costringendo coach Pianigiani al timeout tattico dopo soli 3’ di gara. L’AX Armani Exchange è irriconoscibile, trova un pessimo 2/11 dal campo e ci aggiunge 3 perse per sprofondare a -13 (18-5) al 7’; Cinciarini piazza però 2 bombe consecutive e ribalta l’inerzia del match, mentre Brooks trova un gioco da 3 punti per riportare gli ospiti a contatto (21-18) in chiusura di 1° quarto. In apertura di 2° periodo Avellino ritrova un cospicuo vantaggio (28-21), sfruttando il pick&roll e le giocate di Filloy, ma perde Young per un problema fisico. Con la tripla di Sykes la Sidigas ritorna in doppia cifra di vantaggio (33-23) a 3’ dal termine del 1° tempo, mentre Milano litiga col tiro dalla distanza (3/15 da 3 fino a quel momento). Agli ospiti non bastano nemmeno le bombe di Jerrells e Nunnally, perché Filloy allo scadere brucia la sirena di metà gara con il canestro che vale il provvisorio +10 (39-29). Cinciarini riparte nel 2° tempo da dove aveva cominciato nella prima metà di partita e riporta gli ospiti a -6 (43-37) in un amen; l’attacco dei padroni di casa s’inceppa, anche perché contemporaneamente aumenta l’intensità difensiva avversaria, e Milano, soprattutto grazie alle penetrazioni di Nedovic, ritrova il pareggio (45-45) a 4’ dal termine della frazione. Sykes perde un po’ di lucidità in fase offensiva e commette un fallo antisportivo su Jerrells: la squadra di coach Pianigiani non ne approfitta, ma chiude comunque avanti al 30’ (49-50) grazie alle giocate di Tarczewski. Milano sembra aver ribaltato l’inerzia in apertura di ultimo periodo, con Cinciarini ancora go-to-guy e Jerrells a ritrovare anche la tripla, ma la Sidigas, nonostante l’antisportivo di Filloy, ritrova il vantaggio con le giocate degli esterni (60-58) a metà frazione. Harper piazza una tripla fondamentale e Nedovic si fa fischiare un tecnico pesantissimo ai fini del risultato, perché Filloy concretizza il possesso supplementare con un’altra tripla e ridà la doppia cifra di vantaggio alla squadra di coach Maffezzoli (68-58) a 2’30’’ dal termine. Il finale è un tripudio biancoverde, con Harper e Filloy a gestire gli ultimi possessi e Milano a non trovare alcuna occasione per rientrare in gara.

Il tabellino

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano 69 - 62

Sidigas Avellino: Udanoh 14, Young 6, Guariglia n.e., Nichols 3, Filloy 16, Campani n.e., Silins, Campogrande 3, Harper 14, D'Ercole, Sykes 13, Spizzichini n.e. All. Maffezzoli.

AX Armani Exchange Milano: Della Valle, Micov 9, Musumeci n.e., Fontecchio, Tarczewski 10, Nedovic 5, Kuzminskas, Cinciarini 12, Nunnally 7, Burns 2, Brooks 7, Jerrells 10. All. Pianigiani.

