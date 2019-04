Fiat Torino-Openjobmetis Varese 72-66

Dopo 5 sconfitte di fila la Fiat Torino ritrova il successo battendo la Openjobmetis Varese nell'anticipo delle 12. Un risultato fondamentale per l'Auxilium nella corsa alla salvezza e in vista dello spareggio di domenica prossima con Pistoia; i biancorossi perdono invece la terza gara nelle ultime 5 e rischia di perdere posizioni in chiave playoff.

L'avvio di gara al PalaVela vede una buona partenza della Fiat che tocca il +6 con le bombe degli scatenati McAdoo e Moore e chiude il primo periodo avanti 21-15. Nel secondo quarto Torino vola a +9 con un'altra bomba, stavolta di Hobson, ma Varese replica e sorpassa grazie al buon impatto di Salumu. Da lì le due squadre si scambiano break, la Fiat torna a condurre sul +5, l'Openjobmetis impatta con due missili di Moore, ma il finale di tempo è dei padroni di casa che vanno al riposo lungo avanti 41-36 col canestro a fil di sirena di Wilson, una prima frazione chiusa dalla Fiat con 10 su 17 dall'arco.

Nella ripresa la musica non cambia, Ferrero e Scrubb riportano davanti Varese, Avramovic firma il nuovo +1, poi al 30' è parità sul 54-54 con un canestro di Poeta sulla sirena. Si decide tutto negli ultimi 10': Torino fa il break è va a +11 con Cotton, Portannese e i liberi di Cusin, Varese torna a -6 con due fiammate di Avramovic ma poi è Hobson a segnare il canestro che chiude il discorso a 45" dal termine. Torino si gode i 15 punti di Hobson e i 13 di Moore, soprattutto chiude con 13 su 25 da tre! Per la Openjobmetis ci sono 13 punti di Avramovic e Salumu.

