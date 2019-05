AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 74-82

Sopresa al Forum dove la Sidigas Avellino, testa di serie numero 8 della griglia playoff, batte l'AX Armani Exchange e conquista gara 1 della serie dei quarti di finale playoff. Una prestazione maiuscola per la squadra di Massimo Maffezzoli che approfitta delle assenze di James e Nedovic nelle file biancorosse per sferrare il colpaccio. Sugli scudi Sykes, 21 punti con 10 assist, e Udanoh, 18 con 9 rimbalzi e un paio di schiacciate devastante. All'Olimpia non bastano i 23 punti di Micov e i 12 di Jerrells. Soprattutto la squadra di Pianigiani paga il 6 su 25 da tre (11 su 25 per la Sidigas) e il -10 a rimbalzo, 47-37, con 17 rimbalzi offensivi concessi agli irpini.

La sfida vede un buon avvio di Milano che, trascinata da Micov, chiude il primo periodo avanti 20-13. La Sidigas però non si scompone e, presa per mano da Sykes e Harper, accorcia e sorpassa: dal 27-28 è un progressivo allungo della squadra di Maffezzoli che, anche per la spinta di Udanoh e di Silins, tocca il +6 e torna negli spogliatoi in vantaggio 39-33. Nella ripresa è uno show dell Sidigas mentre l'Olimpia arranca: gli ospiti toccano il +10 sul 46-36 con un jumper di Sykes, poi il playmaker da Chicago completa un gioco da tre punti per il 50-38. Milano torna sotto con Jerrells, poi Micov segna da tre sulla sirena del terzo periodo per il 52-59 e la rimonta arriva fino al -2 (66-68). Lì però sale in cattedra Udanoh che segna in rovesciata col fallo per il nuovo +5 e poi si inventa una devastante schiacciata in tap in per l'80-72 che chiude il discorso e fa esplodere il tifo irpino. Lunedì sera alle 20:45 gara 2 ancora al Forum (diretta Eurosport 2 e Eurosport Player).

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano - Sidigas Avellino 74-82

AX Armani Exchange Milano: Della Valle, Micov 23, De capitani ne, Fontecchio, Tarczewski 10, Kuzminskas 8, Cinciarini, Nunnally 11, Burns 2, Brooks 6, Jerrells 12, Omic 2. All. Pianigiani.

Sidigas Avellino: Udanoh 18, Young, Guariglia ne, Filloy 11, Campani ne, Silins 9, Campogrande 6, Harper 11, D’ercole, Sykes 21, Spizzichini ne, Ndiaye 6. All. Maffezzoli.

