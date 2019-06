"Suo figlio pensa solo al basket": 9 anni fa prendeva note, ma ora Marco Spissu gioca la finale

Per la madre di Marco Spissu

Sassari, 4-11-2010

Le comunico che Marco oggi non ha seguito la lezione perché pensava al basket.

Cordiali saluti,

L'insegnante di italiano.

Quasi nove anni fa, nel novembre 2010, Marco Spissu tornava a casa dal Liceo con una nota sul diario, redatta dalla sua professoressa di italiano: rivolgendosi alla madre, l'insegnante sottolineava come l'allora prospetto 15enne appena entrato nelle giovanili della Dinamo Sassari fosse distratto dalla lezioni per la sua passione per il basket.

Nel frattempo, Marco Spissu è cresciuto e maturato nella stessa Sassari con cui ha conquistato la FIBA Europe Cup e l'accesso alle finali-scudetto eliminando l'Olimpia Milano in semifinale: Spissu è stato uno dei migliori giocatori della squadra di coach Gianmarco Pozzecco nella serie chiusa con un netto 3-0, facendo registare un +44 di plus/minus complessivo. La sua ex-insegnante di italiano è diventata un'appassionata sostenitrice della Dinamo che, assieme alle altre migliaia di persone che affollano il Palaserradimigni, sogna di conquistare il secondo scudetto della storia.