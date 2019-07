Teodosic, l'accoglienza a Bologna è regale: 300 tifosi in festa all'areoporto

Un'accoglienza da re. Milos Teodosic è sbarcato a Bologna e ha trovato uno scenario degno del suo nome: 300 tifosi della Virtus in festa, che tra cori, abbracci e urla hanno dato il benvenuto a uno dei giocatori europei più forti degli ultimi anni. Lui si è fatto trovare pronto: maglietta della Virtus addosso e mano alzata per rispondere ai suoi nuovi supporters.

Le immagini dell'arrivo di Teodosic

Il playmaker serbo verrà presentato mercoledì 17 luglio alle 14.00 alla Palestra Porelli di Casa Virtus Alfasigma. Si preannuncia un altro evento in grande stile, visto che la "prima" di Teodosic da giocatore delle V Nere sarà aperta ai tifosi, oltre che a sponsor e giornalisti. Classe '87, Milos ha giocato con le casacche di Olympiakos, CSKA e Los Angeles Clippers. In carriera ha vinto due Coppe di Grecia, due Coppe di Serbia, due campionati russi, sei VTB League, un’Eurolega e tre medaglie d’argento tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei con la sua Serbia. Con lui, che si legherà alla società bolognese per tre anni, la Virtus spera di tornare a giocare l'Eurolega e rinverdire i fasti del passato.