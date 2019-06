Testa e fiducia fanno la differenza: Sassari ha messo Milano con le spalle al muro

La penultima azione di gara-2 è lo specchio della serie: una squadra che commette due errori tattici marchiani, un’altra che riuscirebbe a trovare una soluzione anche nei momenti più disperati. L’Olimpia si suicida non spendendo un fallo e mandando due uomini in rotazione sulla penetrazione di Spissu liberando Pierre in angolo, Sassari ribalta una partita che sembrava destinata a perdere segnando l’ennesimo tiro cruciale delle semifinali. La testa, nello sport, non fa tanto: fa tutto. E, se in questo momento Milano avrebbe paura anche della sua stessa ombra, la Dinamo butterebbe nel canestro qualsiasi cosa, tirando anche palle mediche o palloni da rugby.

Sassari e la forza della mente

Il supplementare, aperto con quel parziale di 14-0, ha le chiare sembianze del pugno del ko, potenzialmente già decisivo per la serie: se l’Olimpia ha mollato gli ormeggi, quasi incapace di spiegarsi i motivi di una sconfitta in una partita condotta a lungo anche in doppia cifra e con 16 triple a bersaglio nei tempi regolamentari, Sassari ha raggiunto quel livello di mentalità e fiducia superiore, quello che porta i giocatori a credere di non poter sbagliare mai. È la base della psicologia sportiva (e non solo): prendere un tiro in fiducia alza enormemente la percentuale realizzativa. E viceversa. Per contrasto, chiedere agli ultimi attacchi dei vari James, Nedovic e Kuzminskas.

Con 29 punti (season-high), 8/8 da due e 6 rimbalzi per un complessivo 34 di valutazione, Achille Polonara è stato l'MVP di gara-2.LaPresse

Milano: cosa non funziona (James compreso)

Già, perché, in realtà, i motivi del doppio sacco del Forum sono ben chiari. Atteggiamento e mentalità a parte, Milano sta perdendo il confronto a livello di gestione. Se il primo quintetto tende a costruire parziali positivi poggiando sulla difesa data dal trio Cinciarini-Brooks-Tarczewski, le seconde linee, con i convalescenti James e Nedovic più gli spauriti Kuzminskas e Burns, mettono in campo una leggerezza fisica e difensiva non competitiva a questo livello. James, preferito a Curtis Jerrells proprio nel momento in cui Milano sembrava aver ritrovato la quadratura con il texano in versione tiratore contro Avellino, ha segnato 12 triple in due partite, con l’exploit da 8 di gara-2, ma è andato a 10 centimetri dal ferro sul tiro decisivo e sommato un plus-minus complessivo di -40. La potenza di fuoco non basta se manca la struttura alle spalle.

Gli italiani di Sassari

Sassari ha invece costruito i break decisivi con il secondo quintetto, cavalcando gli italiani più Rashawn Thomas e Dyshawn Pierre. Dopo il career-high da 26 punti di Stefano Gentile in gara-1, è arrivato il season-high da 29 di Achille Polonara in quella successiva (coronato dall’8/8 da due che vale la sua miglior prestazione di sempre), mentre di fronte al -40 già citato di James c’è il +44 di Marco Spissu, tremendamente più nel vivo del gioco rispetto all’ectoplasmatico Jaime Smith. E, in questo, c’è un enorme lavoro di Gianmarco Pozzecco, visibile anche a occhio nudo azione dopo azione nel linguaggio del corpo e negli scambi di battute tra coach e giocatori a bordocampo: il rapporto del Poz con la sua batteria di italiani è speciale, e i risultati lo dimostrano.

Le medie dei tre italiani di Sassari nelle prime due gare della serie con Milano

Giocatore Punti Rimbalzi Assist +/- Marco Spissu 5.0 5.5 3.0 22.0 Stefano Gentile 20.5 3.0 1.0 20.5 Achille Polonara 21.0 5.0 2.5 21.0 Totale 31.0 9.0 4.3 21.2

