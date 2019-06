Thomas e Cooley fanno la voce grossa, Sassari batte Venezia e fa 2-2 nella serie finale

Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 95-88

Dopo la sconfitta di gara 3, la prima in casa in questi playoff, il Banco di Sardegna Sassari risponde presente davanti al proprio pubblico del PalaSerradimigni, supera l'Umana Reyer Venezia con un match controllato dall'inizio alla fine e pareggia 2-2 la serie finale Scudetto. Quasi con le spalle al muro, la banda di Gianmarco Pozzecco ha una grande reazione e, trascinata dai lunghi Thomas e Cooley, 19 e 18 punti rispettivamente, si impone in gara 4 e rimette tutto in parità in vista di gara 5 martedì sera al Taliercio: per la Dinamo sono in tutto sei i giocatori in doppia cifra e spicca il 32 su 39 ai liberi, con oltre il doppio dei tentativi rispetto alla Reyer. Per Venezia, che chiude con 14 su 36 da tre (era partita 0 su 7), non bastano i 22 punti di Haynes e i 16 di Daye ma costano cari i 5 falli prematuri di Watt: vana la rimonta nel quarto periodo da -16 a -3, con Daye che fallisce la bomba del pari sull'89-86 a poco più di un minuto dal termine.

Il match del PalaSerradimigni vede un grande avvio della Dinamo che, trascinata dai 9 punti di Cooley e dal 9 su 9 ai liberi, va al primo riposo avanti 23-16. Nel secondo quarto Sassari ha grande impatto da Spissu e Carter, tocca il +13 e poi Thomas firma il +15 sul 42-27. La Reyer perà non ci sta, si sveglia dall'arco e, dopo i 7 errori iniziali, infile 7 delle successive 12 conclusioni e chiude il primo tempo sotto 51-41, riportata sotto dai missili di capitan Haynes e Bramos. Dopo l'intervallo Cooley ridà il +10 a Sassari ma Venezia ha la mano calda dall'arco e i soliti Haynes e Daye, più Cerella, firmano il -2 sul 58-56. Il Banco di Sardegna vede le streghe come in gara 3 ma stavolta sono Cooley, Pierre e soprattutto Thomas a replicare: quest'ultimo segna 12 punti nel solo terzo periodo e griffa l'allungo sul +16: al 30' è 81-65 per la squadra di Pozzecco. Nell'ultimo periodo si ripete il copione, la Dinamo spegne la luce e la Reyer rimonta grazie a Daye e Haynes che firmano il -3 sull'89-86; la squadra di De Raffaele poco dopo avrebbe la chance del pareggio ma Daye sbaglia e sul ferro si spengono anche le speranze degli ospiti. Sassari infatti è glaciale ai liberi, Carter e McGee non sbagliano mai e chiudono il discorso sul 95-88 finale.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari: Pierre 12, McGee 11, Thomas 19, Smith 10, Carter 12, Cooley 18, Magro 2, Devecchi, Polonara 2, Gentile, Spissu 9, Diop ne. All. Pozzecco.

Umana Reyer Venezia: Daye 16, Bramos 9, Daye 22, Tonut 7, De Nicolao 6, Watt 10, Biligha ne, Cerella 3, Giuri 2, Stone 7, Mazzola, Vidmar 6. All. De Raffaele.

