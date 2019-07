Travis Diener rinnova un altro anno con Cremona, Mussini firma con Pesaro

Ci ha pensato un po' ma alla fine Travis Diener ha deciso di rinviare il ritiro e di prolungare per un'altra stagione il sodalizio con la Vanoli Cremona. Cambia maglia invece Federico Mussini: il playmaker classe 1996, attualmente impegnato con la nazionale alle Universiadi, risolve il contratto con la Reggiana e firma con Pesaro del nuovo allenatore Federico Perego.

Diener prosegue con Cremona

" Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2020 con Travis Diener, che tornerà per la terza stagione in biancoblu, la seconda da capitano "

Questa la nota ufficiale di Cremona riguardante il regista classe 1982 di Fond du Lac, nel Wisconsin, che per almeno altri 12 mesi guiderà sul parquet la squadra di Meo Sacchetti. Lo scorso anno Cremona ha chiuso il campionato al secondo posto, ha vinto la Coppa Italia ed è arrivata fino alle semifinali playoff, perdendo soltanto in gara 5 contro i futuri campioni d'Italia di Venezia. Nell'ultima stagione Travis Diener ha viaggiato ad oltre 9 punti e quasi 4 assist in 25 minuti di media col 40% da tre.

Video - Travis Diener si racconta: "Con Cremona e Sacchetti ho trovato il posto perfetto per me" 02:28

Mussini si trasferisce a Pesaro

A Pesaro si punta sui giovani: preso il baby Federico Miaschi, vivaio Reyer, e ingaggiato Federico Perego per la panchina, classe 1994, la Victoria Libertas annuncia la firma di Federico Mussini! Il playmaker classe 1996, considerato uno dei talenti della pallacanestro italiana ma finora mai del tutto esploso, ha deciso di lasciare Reggio Emilia e cambiare aria: risolto il contratto fino al 2020 con la Grissin Bon e firma per un anno con la Victoria Libertas per provare a rilanciare una carriera che sembra ad un punto morto.

" Pesaro è una piazza molto importante del basket italiano, non vedo l’ora di iniziare la mia esperienza. Ho scelto la VL perché avrò modo di mettere in mostra le mie qualità e per essere una figura importante per tutto il gruppo che scenderà in campo da settembre "

Nell'ultimo campionato Mussini ha prodotto 6 punti in 14 minuti di media col 39% da tre e l'85% ai liberi.