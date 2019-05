Trento e Avellino ai playoff con Trieste, Varese e Cantù restano fuori, Sassari è quarta

Il tabellone playoff

Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino 76-81

Trento sbanca il PalaPentassuglia e strappa il pass per i playoff, dove ai quarti di finale troverà l’Umana Reyer Venezia. Brindisi chiude invece al quinto posto, perde il fattore campo nel primo turno dove troverà la Dinamo Sassari. Dopo un primo tempo in totale equilibrio (41-38), nella seconda metà gli ospiti aumentano l’intensità difensiva e arrivano in fondo con 5 punti di margine guidati dai 17 punti di Marble, i 16 di Forray e i 14 del tris Hogue, Flaccadori, Gomes. E’ l’ennesimo successo di Buscaglia, che dopo una partenza tremenda in campionato è riuscito a riportare nuovamente la sua squadra ai playoff.

Umana Reyer Venezia - Germani Basket Brescia 86-70

Venezia batte Brescia in una partita inutile a livello di classifica e chiude al terzo posto la sua regular season. Primo quarto tutto di marca orogranata, chiuso sul 24-17. Riscatto bresciano nel secondo quarto e situazione in equilibrio all’intervallo. La Reyer strappa a inizio terzo periodo andando a +10 e mettendo l’ipoteca sulla gara. Venezia chiude il match con una netta vittoria 86-70, chiudendo al terzo posto la sua regular season. Dall’altra parte la Germani dice addio al proprio coach Andrea Diana, che con ogni probabilità lascerà la panchina biancoblu dopo otto anni, una promozione dall’A2 e la clamorosa stagione scorsa finita con finale di coppa Italia e semifinale scudetto.

Oriora Pistoia - Sidigas Avellino 73-88

Larga vittoria della Scandone al PalaCarrara che festeggia l'accesso ai playoff con l'ottavo e ultimo posto visti i risultati dagli altri campi. Per l'OriOra un ko indolore visto che, la delusione della retrocessione assaporata domenica scorsa, è stata cancellata dalla penalizzazione inflitta a Torino che ha di conseguenza riportato i toscani nella massima serie. La sfida vede Pistoia partire forte e nel secondo quarto tocca il +12 (37-25) spinta da Mitchell e Peak; la Sidigas però torna sotto, all'intervallo sorpassa sul 45-44 e poi nella ripresa dilaga, con le stoppate di N'Diaye e i canestri in serie di Harper e Sykes. All'OriOra non bastano i 21 punti di Mitchell; Avellino, ancora priva di Caleb Green, si gode i 22 di Keifer Sykes e i 21 di Demonte Harper.

Segafredo Virtus Bologna - Openjobmetis Varese 84-72

La Virtus si prende l'applauso del PalaDozza per la vittoria della Champions League ad Anversa e risponde col successo contro Varese, costretta a restare fuori dai playoff. La squadra di Caja chiude sul +2 il primo quarto, ma dal secondo periodo la Segafredo prende in mano il match e resta davanti fino alla fine. Nel terzo quarto l'Openjobmetis impatta sul 48-48 ma è l'ultimo sussulto prima dell'allungo di Bologna che nell'ultimo periodo arriva fino al massimo vantaggio di +15. La squadra di Djordjevic ha quattro giocatori in doppia cifra: spicca Taylor con 17 punti, sono 15 per M'Baye. Per Varese non basta un favoloso Avramovic da 30 punti con 9 su 14 ai liberi.

Banco di Sardegna Sassari - Acqua S.Bernardo Cantù 87-81

Sassari supera Cantù e si guadagna l’accesso ai playoff, piazzandosi al quarto posto della classifica con il fattore campo nel primo turno. Partenza positiva dell’Acqua San Bernardo, trascinata da un super Gaines (3/3 da tre iniziale). La squadra di Brienza chiude avanti il primo quarto dopo averlo sempre condotto (23-24). Il secondo parziale è marchiato Polonara: per lui 10 punti e vantaggio ospite con cui si chiude il primo tempo (50-44). Match in equilibrio anche nel secondo tempo. Dopo continui cambi di padrone, Cantù mette la freccia nell’ultimo quarto andando a +7 ma è pronta la reazione dei ragazzi di Pozzecco, che impattano e ribaltano fino a ottenere un successo fondamentale per qualificarsi alla post season. Decisive le prove di Cooley (19) e Polonara (17). Finisce qui invece il campionato di un’orgogliosa Cantù, che chiude al 10° posto.

Grissin Bon Reggio Emilia - Vanoli Cremona 82-81

Successo in volata per Reggio Emilia che chiude una stagione complicata regalando un sorriso al proprio pubblico al PalaBigi, una vittoria contro la Vanoli seconda della classifica. Sfida sempre equilibrata con la Grissin Bon che gioca un buon primo tempo e lo chiude a +12 sul 55-43 con la tripla sulla sirena di Johnson-Odom. In avvio di ripresa la Reggiana fa +14 ma poi Cremona risale, sorpassa nel quarto periodo sul 73-72 e il finale è in volata. Decisivi i due liberi di Patrick per l'82-81 di Reggio, poi Ricci sbaglia il tiro dall'arco della possibile vittoria cremonese a fil di sirena. Mattatore l'ex di turno Johnson-Odom, autore di 26 punti! Nella Vanoli ci sono i 19 punti di Stojanovic e i 13 con 12 rimbalzi di Ricci. Nel primo turno playoff Cremona sfiderà Trieste.

Fiat Torino - VL Pesaro 93-71

Torino chiude con onore un campionato che la vedrà retrocedere e, forse, fallire a livello societario, dominando il match con Pesaro dal primo all’ultimo e vincendo 93-71. Primo quarto tutto a favore dei padroni di casa, che chiudono avanti 26-17. La Fiat ingrana le marce alte e allunga nel secondo quarto fino al +17 dell’intervallo. Torino continua sul velluto nel secondo tempo: +20 presto scritto e vittoria condotta in porto senza alcuna difficoltà. La Fiat saluta la Serie A dopo la falce degli 8 punti di penalizzazione comminati dal Consiglio Federale, Pesaro si salva.

AX Armani Exchange Milano - Alma Trieste 93-88

L'Olimpia chiude la regular season con una vittoria al Forum e fortifica il proprio primo posto: ai playoff se la vedrà con Avellino! Sconfitta indolore per l'Alma Trieste che, da neopromossa, stacca comunque il pass per la post season dove sfiderà la Vanoli Cremona vincitrice della Coppa Italia. La gara vede una gran partenza dei giuliani, avanti 22-14 dopo il primo periodo, ma nel secondo quarto Milano cambia marcia e ribalta il risultato: 53-43 all'intervallo. Nella ripresa c'è equilibrio, Trieste torna un paio di volte a -3 nel finale ma in entrambe le occasioni Micov e Cinciarini tengono davanti l'AX Armni Exchange che la spunta. Sono 11 i punti del serbo, 12 del capitano, il migliore è Della Valle con 21 punti. Per Trieste favoloso Peric, autore di 27 punti.

