Trento non sbaglia, Craft, Gomes e Marble allungano la serie. Venezia tradita dalle percentuali

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 72 - 59

Trento è più viva che mai e allunga la serie, vincendo gara-3 davanti al pubblico amico della BLM Group Arena grazie alle grandi prestazioni di Gomes (17) e di Marble (17), oltre al solito show di Craft, autore questa sera di una doppia-doppia (11 e altrettanti rimbalzi) e alle ritrovate peculiarità difensive ed energiche della squadra di coach Buscaglia. L’Umana Reyer soffre nel tiro pesante (7/27 di squadra, 0/6 per un gran tiratore come Bramos) e paga anche le 17 perse (5 di Daye, 3 a testa per Bramos, De Nicolao e Haynes), non riuscendo quasi mai a impensierire la difesa avversaria.

Trento comincia sfruttando subito un Marble capace di innescare i canestri di Forray, ma le 2 triple di Haynes tengono gli oro-granata a contatto (9-8) a metà 1° periodo. L’Umana paga fin troppo le perse (5) e la poca precisione da oltre l’arco dei 6.75 (2/9) e, nonostante una fase difensiva di buon livello, chiude in ritardo di 2 lunghezze al 10’ (13-11). La squadra di coach De Raffaele inizia il 2° quarto con un mini-break di 0-4, ma Gomes risponde subito con 2 bombe consecutive e con un’incredibile schiacciata che frutta un gioco da 3 punti, piazzando così un 9-0 che tiene avanti (22-15) i bianconeri a metà frazione. La Dolomiti Energia sistema le proprie percentuali da 3 e, con 7 in fila di Marble e il canestro di Jovanovic, scappa anche sul +15 (38-23) con cui si chiude la prima metà di gara, complici anche il 3/12 da 3 e le 10 perse degli ospiti nei soli primi 20’. Gomes e Craft sono assoluti protagonisti anche in apertura di ripresa, vanificando il lavoro di Watt nel pitturato e portando la squadra di coach Buscaglia sul +19 (51-32), con Venezia costretta a chiamare timeout a 5’ dal termine del 3° quarto. Gli oro-granata non riescono a rientrare nemmeno in chiusura di periodo, pagando anzi le giocate dei lunghi avversari e rimanendo a distanza siderale (59-40) al 30’ di gioco. Venezia ha un sussulto d’orgoglio in apertura di ultima frazione, con le triple di Daye e Giuri (64-48), che costringono coach Buscaglia al timeout; Craft si conferma però, ancora una volta, vero go-to-guy di questa Dolomiti Energia e realizza i canestri che valgono il successo e forzano Gara-4, in programma ancora alla BLM Group Arena sabato 24 maggio.

Video - Show di Marble e Beto Gomes! Spettacolo a suon di schiacciate 01:17

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino: Marble 17, Pascolo 4, Mian 3, Forray 8, Flaccadori 2, Craft 11, Mezzanotte n.e., Gomes 17, Hogue 6, Lechthaler n.e., Jovanovic 4. All. Buscaglia.

Umana Reyer Venezia: Haynes 15, Stone 8, Bramos, Daye 9, De Nicolao 1, Vidmar 7, Biligha n.e., Giuri 3, Mazzola, Cerella 2, Casarin n.e., Watt 14. All. De Raffaele.

Video - Highlights, gara 3 quarti: Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia 72-59 03:51

