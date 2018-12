Trieste sbanca Venezia e Milano è campione d'inverno! Corsare anche Trento, Avellino e Cremona

Umana Reyer Venezia - Alma Trieste 75 - 83

Venezia cade per la terza volta in campionato, sconfitta al Taliercio da un’Alma Trieste che ormai non è più sorpresa e che raggiunge quota 14 punti in classifica. Le due squadre partono male al tiro (4/16 Venezia, 5/18 Trieste), ma gli ospiti si avvantaggiano delle perse avversarie (2 del solo Watt) e, grazie ai canestri di Fernandez, chiudono avanti la prima frazione in vantaggio (12-11). Nel 2° periodo Venezia si aggrappa ai rimbalzi offensivi e alle giocate interne di Watt (8) e Washington (6), ma l’Alma scappa via grazie alle triple della coppia Fernandez-Strautins e alle giocate di un incontenibile Wright (9), arrivando sul provvisorio +12 a metà gara (43-31). Colpiscono in negativo i soli 4 assist smazzati dalla squadra di coach De Raffaele nei primi 20’ di gioco, mentre Cavaliero e compagni si confermano infallibili da oltre l’arco (5/7 nel 2° quarto, dopo lo 0/3 della prima frazione).

Nella ripresa Haynes prova a ridare animo ai padroni di casa con 5 punti consecutivi, ma Trieste si affida alle giocate di Peric per scardinare la disattenta difesa avversaria; Stone lavora bene a rimbalzo, mentre Watt si conferma imprescindibile nel pitturato. L’Umana Reyer dimezza così lo svantaggio al 30’ di gioco (51-57), anche perché l’Alma non trova punti da oltre l’arco (0/5) e commette qualche infrazione di troppo nel 3° periodo. Washington tiene a galla l’attacco oro-granata per metà dell’ultima frazione, prima che Haynes, con due triple, cerchi di impedire la sconfitta; Sanders e Peric hanno però progetti diversi e lanciano l’Alma verso un meritato successo. 5 giocatori in doppia cifra per Trieste, che non paga nemmeno il 19/32 a cronometro fermo e i 14 rimbalzi offensivi concessi ai padroni di casa; per Venezia buona prova di Washington (15 e 4 rimbalzi), ma stanchezza evidente di alcuni giocatori e sconfitta che comunque non pregiudica la rincorsa al 2° posto in classifica, ma che permette a Milano di laurearsi campione d'inverno con tre turni d'anticipo.

Banco di Sardegna Sassari – VL Pesaro 114 – 73

Il Banco di Sardegna torna al successo in campionato, offrendo una grandissima prova di forza contro Pesaro. Sassari allunga già nella prima frazione, sfruttando la meglio le soluzioni da oltre l’arco (2/2 di Pierre e 4/8 di squadra) e controllando i rimbalzi col solito Cooley (8 e 4 rimbalzi nel solo 1° quarto); gli ospiti si affidano al talento della coppia Blackmon-McCree, ma tirano complessivamente 6/19 e si trovano in tardo di 14 lunghezze già alla fine del 1° quarto (14-28). La formazione di coach Galli continua a tirare male anche nel 2° periodo, ma la situazione si aggrava anche per l’aumentare dei turnovers (6) e solamente i viaggi in lunetta impediscono alla VL di sprofondare completamente nel baratro già a metà tempo (30-47). La Dinamo trova 15 assist nei primi 20’, controlla al meglio i tabelloni e ha un’unica pecca nel tiro pesante (5/16), che non delegittima comunque una supremazia quasi totale.

Nella ripresa Sassari trova un 7/8 da oltre l’arco nel 3° quarto (con la coppia Smith-Spissu autrice di 4 triple) che spezza definitivamente le ultime resistenze di Pesaro; gli ospiti pagano caro il 2/18 di squadra da tre punti e le 10 perse che maturano al 30’, permettendo così alla squadra di coach Esposito di scappare sul +34 (80-46). L’ultima frazione vede i biancoblu mollare solamente per poco (parziale di 12-2 in favore della VL) e Gentile trovare 11 punti con 3 triple. Impressionante il confronto nelle valutazioni delle due squadre: 150-64 in favore della Dinamo, che chiude con 8 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer Smith con 18) e con un ottimo 18/36 da tre, oltre a 34 assist.

Oriora Pistoia – Dolomiti Energia Trentino 70 – 78

Terzo successo consecutivo in campionato per Trento, che espugna anche il PalaCarrara di Pistoia grazie a un sontuoso Craft. Partenza simile per le due squadre, che tirano bene e vedono i punti distribuiti tra più giocatori; gli ospiti pagano le 5 perse, ma trovano in Jovanovic e Pascolo i giocatori più pimpanti del 1° quarto e chiudono avanti (23-20) i primi 10’ di gioco. L’Oriora litiga col tiro pesante (1/6 nel 2° quarto, con la sola bomba di Bolpin), ma la formazione di coach Buscaglia non ne approfitta affatto e, anzi, sbaglia molto nel pitturato e a cronometro fermo, chiudendo così in ritardo la prima metà di gara (35-36).

Nella ripresa si scatena D. Johnson (8 nel 3° quarto, ma anche 3 perse), coadiuvato da Peak, ma la squadra di coach Ramagli sbaglia troppo (7 turnovers) e risponde alle giocate dei lunghi della Dolomiti Energia con i liberi. Craft comincia a salire di colpi, lavorando bene anche come rifinitore, mentre Flaccadori piazza canestri importanti e gli ospiti tornano nuovamente avanti al 30’ (56-54). Il periodo conclusivo è caratterizzato dal one-man-show di Craft (13 punti e 3 recuperi negli ultimi 10’ di gioco), cui prova a rispondere un granitico Gladness (7, ma anche 4 rimbalzi e 3 stoppate). Le perse degli esterni vanificano però la prova del lungo e i canestri di Krubally, costringendo Pistoia al 3° ko consecutivo. Craft assoluto MVP (22, con anche 5 rimbalzi e 7 assist), ma bene anche Flaccadori (9) e Hogue (15, con 6 rimbalzi). Per l’Oriora doppia-doppia di Krubally (12 e altrettanti rimbalzi), ma pesano il 2/14 da tre e le 17 perse.

Happy Casa Brindisi – Vanoli Cremona 80 – 86

Torna al successo Cremona, che supera l’Happy Casa Brindisi a domicilio dopo una gara divertente. Impatto devastante di Aldridge con 5/5 da tre (e 18 punti) nel 1° quarto per lanciare la Vanoli in fuga; Mathiang ci aggiunge 8 punti e 5 rimbalzi e si spiega così il +15 con cui Cremona chiude i primi 10’ di gioco (31-16) contro una Brindisi che trova risposte solamente da Brown e soffre il ritmo infernale degli ospiti. Nella 2° periodo la formazione di coach Sacchetti aumenta gli errori (5 perse) e vede calare drasticamente la propria percentuale da due; Moraschini (10) prova a riportare a contatto i padroni di casa, ma le triple di Diener vanificano puntualmente gli sforzi della guardia dell’Happy Casa e mantengono le distanze pressoché invariate (46-34 a metà gara).

Nel secondo tempo i padroni di casa ritrovano fiducia in fase offensiva, con la coppia Chappell-Moraschini che continua a risultare fondamentale, limitando le perse e lavorando meglio anche a rimbalzo. La Vanoli non dà seguito alle percentuali da tre ottenute nel primo tempo e trova punti da soli 4 giocatori nel 3° quarto, vedendo così diminuire sensibilmente il proprio vantaggio (64-60 al 30’). Sofferenza per gli ospiti anche nell’ultima frazione, dal momento che Brindisi continua a trovare risposte importanti da Moraschini e vede salire di colpi anche Brown. Diener piazza le triple che sembrano poter spezzare le ultime resistenze brindisine, ma occorrono la bomba e la freddezza a cronometro fermo di Ruzzier per certificare l’8° successo in campionato. Sontuoso Aldridge (29 e tanta sostanza nei momenti chiave), preciso e mortifero Diener (5/9 da tre e 5 assist). Per la formazione di coach Vitucci spiccano i 17 di Moraschini e di Brown.

Fiat Torino – Sidigas Avellino 79 – 96

Nonostante un roster limitato, a causa della situazione societaria e di vari infortuni, Avellino espugna anche Torino nel posticipo serale e conquista il 2° successo consecutivo in campionato. Ritmi indemoniati in apertura di gara, con la Fiat che chiude la prima frazione con un ottimo 13/21 dal campo, trovando in Moore (9) e Cusin (5, ma anche 2 assist) i giocatori più in palla; Avellino si affida alle triple (5/11 nei primi 10’), ma qualche persa di troppo la costringe a rincorrere di 7 lunghezze (23-30). La Sidigas sembra poter ricucire le distanze in apertura di 2° periodo, ma le triple di Moore e un McAdoo in versione all-around player vanificano gli assalti avversari. Tocca allora a Sykes (13 a metà gara) prendere le redini del gioco biancoverde e rispondere, in parte, a un Moore da 15 (3/3 da tre), tenendo a galla gli ospiti (42-46 al 20’).

In apertura di secondo tempo la squadra di coach Vucinic trova un parziale di 13-4 in 5’, grazie alle triple di Filloy e Green e mette la testa avanti per la prima volta (55-50 al 25’ di gioco). Il duo Filloy-Green continua a essere assoluto protagonista (18 punti nel 3° quarto), mentre Torino fatica offensivamente e solo la fisicità di McAdoo e il buzzer da tre di Delfino le permettono di non vedere scappare gli ospiti, che chiudono comunque in vantaggio 66-60 al 30’. Sykes mette in crisi la difesa dei padroni di casa e la Fiat subisce un altro parziale importante (2-9 in 2’) sprofondando a -13. Lo show balistico di Green, il quale chiude con 23 punti e 6/12 da tre, certifica il successo della Sidigas, in cui sono assoluti protagonisti anche Sykes (21, con 8/9 da due) e Nichols (20, con 7 rimbalzi e 4 assist). Alla Fiat non bastano i 15 (con 7 rimbalzi) di McAdoo e i 19 di Moore; pesano le 17 perse e il 30% da tre, che vanificano i 16 rimbalzi offensivi.

