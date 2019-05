Vincenzo Esposito è il nuovo allenatore della Germani Basket Brescia. Per il coach campano 50enne, già icona del basket italiano, si tratta di un nuovo tassello di "guida tecnica" in A dopo Caserta, Pistoia e Sassari. Proprio coi sardi, l'ultima esperienza dell'allenatore campano, prima delle dimissioni giunte a febbraio, alla vigilia della Final Eight, che avevano aperto la strada alla nomina di Gianmarco Pozzecco come nuovo timoniere dei sardi.

C'è voluta, quindi, poco più di una settimana per conoscere il successore di Andrea Diana sulla panchina della Leonessa. Esposito, dal canto suo, ha firmato un contratto di un anno con opzione di prolungamento per la stagione successiva. La presentazione ufficiale è ancora, invece, da calendarizzare.

Casertano di nascita, della classe 1969, Esposito inizia la sua carriera da giocatore nella Juve Caserta, capace di trionfare nella Coppa Italia 1988 e vincere lo storico scudetto del 1991. Milita quindi due anni alla Fortitudo Bologna, prima del trasferimento ai Toronto Raptors, in NBA, dove gioca 30 partite e diventa il primo giocatore italiano di sempre ad aver segnato punti in una gara del campionato professionistico statunitense. Tornato in Italia, indossa le casacche di Pesaro, Pistoia, Imola, Udine, Scafati, Virtus Roma, Casale Monferrato e Orlandina, collezionando anche un paio di parentesi nel campionato spagnolo, a Gran Canaria e Murcia.

06-01-2019: Vincenzo Esposito alla guida della Dinamo Sassari (LaPresse)LaPresse

Inizia quindi la propria carriera in Serie A Dilettanti, prima all’Aquila Trento e poi ad Agrigento. Nell’estate del 2013 prende la guida di Imola, in Lega Due. Nel 2014 torna nella sua Caserta, ricoprendo il ruolo di assistant coach di Lele Molin prima e Zare Markovski poi. Quando il tecnico macedone viene allontanato, a Esposito viene offerto il ruolo di primo allenatore, che ricoprirà fino al termine della stagione, terminata con la retrocessione del club campano, a un solo punto dal raggiungimento della salvezza. Da qui la sua escalation da allenatore che, per l'appunto, dopo Pistoia e Sassari lo ha portato, oggi, alla guida della Germani.