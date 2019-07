Umana Reyer Venezia: rescissione consensuale con capitan Marquez Haynes

L’Umana Reyer comunica che è stata trovata l’intesa per la rescissione consensuale del contratto relativo alla prossima stagione con Marquez Haynes, in seguito all’esplicita volontà dell’ex capitano orogranata di concludere il rapporto. Lo annuncia il club campione d'Italia in una nota sul proprio sito. La società tutta "ringrazia Marquez per il suo contributo in questi tre anni in cui sono stati raggiunti insieme traguardi storici come due scudetti e una FIBA Europe Cup - fa sapere Venezia - Marquez resterà sempre uno di famiglia e a lui vanno i migliori auguri per il proprio futuro".