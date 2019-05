Vanoli Cremona-Umana Reyer Venezia, non è solo "run and gun" contro solidità difensiva

Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia daranno vita, da domani sera, alla seconda semifinale di questi Playoff: i biancoblu di coach Sacchetti hanno superato nei quarti di finale l'Alma Trieste per 3 a 1, mentre gli orogranata allenati da De Raffaele hanno dovuto ricorrere a gara-5, davanti al pubblico amico del Taliercio di Mestre, per avere la meglio sulla Dolomiti Energia Trentino. Considerato l'andamento dei rispettivi primi turni, la semifinale tra Cremona e Venezia potrebbe essere considerata come l'eterna sfida tra l'attacco, che farebbe vendere molti biglietti, e la difesa, che farebbe invece vincere le partite; in realtà, tra interpreti individuali e chiavi tecnico-tattiche, questa serie può offrirci molto di più.

Le filosofie di gioco

Il run and gun sacchettiano di Cremona è la versione 2.0 di quello ammirato con Sassari: sono cambiati gli interpreti, a eccezione dell'eterno Diener, ma non i risultati, tra il successo in Coppa Italia e un 2° posto in Stagione Regolare conquistato proprio nel 29° turno con la vittoria ai danni di Venezia (80-65). Il sistema di gioco creato da coach Sacchetti non è soltanto una ricerca spasmodica e sconsiderata del tiro da 3 punti, anche se le oltre 30 triple tentate a partita nel 1° turno dei Playoff (solo Brindisi ne ha effettuate di più, con 30.3 a match) potrebbero far pensare diversamente. Al netto del gioco volto a trovare la perimetralità, Cremona sfrutta molto anche transizione, contropiede ed elevato coinvolgimento dei singoli in ogni possesso offensivo: in una proiezione sui 40' (durata abituale di una partita) in questi Playoff la Vanoli gioca 77.6 possessi con un Offensive Rating (punti segnati ogni 100 possessi) pari a 109 (Sassari è per ora la migliore del lotto, ineguagliabile con 129). In sostanza, i biancoblu amano correre il campo e scatenare tutto il loro potenziale offensivo (85.7 punti di media) ricercando conclusioni rapide e attaccando il ferro con sistematicità.

Dall'altro lato, tra le 4 semifinaliste, l'Umana Reyer è la squadra che segna meno (66.6 punti a gara), ma che vanta la miglior difesa (60.6 punti subiti di media) anche in termini di Defensive Rating: in una proiezione su 100 possessi, gli orogranata subirerebbero infatti solo 85 punti (contro i 105 di Cremona). Ridurre tutta la filosofia di gioco di coach De Raffaele alla solidità difensiva costituirebbe però un grave torto nei confronti dell'allenatore livornese: i 16.6 assist distribuiti a gara nella serie contro Trento dimostrano appieno la coralità offensiva dei lagunari, capaci di alternare il gioco interno dei lunghi versatili e atletici al tiro pesante degli esterni (27.4 triple tentate a gara nei quarti). Rispetto alla Stagione Regolare, Venezia sta però palesando difficoltà nel contenere i turnovers (17 perse a gara, contro le 12 di media nelle 30 giornate di campionato) e questa incapacità potrebbe rappresentare un grave problema contro una squadra che fa dei punti prodotti da perse avversarie uno dei suoi punti di forza.

Video - Sacchetti spiega la Run'n'Gun: "Il basket è un gioco, e bisogna divertirsi a farlo" 02:21

I singoli interpreti

Al netto delle filosofie di gioco dei rispettivi allenatori, Vanoli e Reyer possono anche contare su individualità di assoluto rilievo. Se Diener è il deus ex machina, Crawford è il braccio armato cestistico, con 25.8 punti (58% da 2, 38% da 3) di media nella serie contro Trieste, mentre Mathiang (12.3 rimbalzi, di cui 5 offensivi, a match contro l'Alma) è uno dei giocatori chiave per permettere al sistema offensivo di Cremona di funzionare al meglio. L'importanza del centro è lampante, non solo per la capacità di controllare ciò che accade nei pressi dei tabelloni e aprire la transizione con celerità, bensì anche per le doti atletiche di cui dispone, potendo correre bene il campo, giocare rapidi pick&roll con Diener o Ruzzier e bloccare per qualsiasi tiratore. Non va poi dimenticata la versatilità di Saunders (11 punti, 8.5 rimbalzi e 4.3 assist di media nei quarti), il quale si è dimostrato vero collante tra le due fasi del gioco, playmaker aggiunto e, all'occasione, abile realizzatore anche in 1vs1.

Video - Crawford chiude la partita con la tripla che manda Cremona in semifinale 00:32

Venezia può invece innanzitutto contare sull'atipicità di Daye e Stone: il lungo sembra aver ritrovato un po' di continuità in attacco e, specie in fase difensiva, ha fatto la differenza contro Trento, mentre il playmaker potrebbe essere un fattore chiave nella sfida a rimbalzo, mettendo peraltro in crisi i pari-ruolo avversari grazie alla sua fisictà e al suo gioco in post. Ai due statunitensi si aggiunge Vidmar, centro sloveno tornato finalmente sui livelli di rendimento che lo avevano consacrato nell'Europeo del 2017: da sistemare la mira a cronometro fermo (6/18 nei Playoff), ma la sostanza e la qualità nel gioco dentro al pitturato hanno fatto la differenza in momenti chiave e contro un avversario ben quotato, quale Hogue. Imprescindibili, infine, Bramos e Haynes. Il tiratore è a 2 triple da quota 300 in campionato in maglia Reyer e non inganni il 34% di media nella serie con Trento, considerando l'apporto a 360° che Bramos ha dato alla fase offensiva; Haynes è invece in crescita dopo un periodo non semplice e, nell'ultimo quarto di gara-5, ha messo in piedi uno show balistico (14 punti e 4 triple) che dà la misura di come e quanto il playmaker possa spaccare una partita. Farà poi storia a sé il duello tecnico e atletico tra Mathiang e Watt.

Video - Compleanno perfetto per Bramos: 19 punti in gara 5 e vittoria per Venezia 01:40

I precedenti

Cremona e Venezia si incontrano per la terza volta in una serie Playoff. Nelle prime due occasioni hanno vinto gli orogranata: 3-1 nei quarti di finale del 2016, 3-0 nei quarti di finale della scorsa stagione. I precedenti tra Sacchetti e De Raffaele sono 9 e vedono 1 solo successo dell'attuale allenatore di Cremona (ottenuto nel 29° turno dell'ultima Stagione Regolare), ma la Reyer deve anche fare i conti con le difficoltà in trasferta: l'ultimo successo lontano dal Taliercio risale infatti al 17 marzo scorso (87-86 a Milano, grazie al buzzer beater di Bramos). I 2 precedenti di quest'anno sono stati speculari: nella gara d'andata Venezia s'impose 78-67, mentre al PalaRadi ebbe la meglio Cremona (80-65), a conferma di una serie che si preannuncia molto interessante, ma altrettanto equilibrata.