Venezia: Cerella confermato per la prossima stagione, la terza in orogranata

Bruno Cerella farà parte del roster dell'Umana Reyer Venezia anche per la stagione 2019/20. Lo comunica la società campione d'Italia in una nota sul proprio sito. Per la guardia-ala, che festeggia oggi il 33° compleanno, sarà quindi la terza stagione consecutiva con la maglia orogranata, con cui ha vinto il primo anno la FIBA Europe Cup e il secondo anno lo scudetto, terzo tricolore personale dopo i due di Milano. Nel suo palmares figurano anche due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.