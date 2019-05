Venezia ha vita facile contro una Trento irriconoscibile al tiro. 2-0 Reyer e serie indirizzata

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trento 69 - 51

Vita fin troppo facile per l’Umana Reyer Venezia, che non deve sudare nemmeno troppo per aver ragione della formazione di coach Buscaglia e volare sul 2-0 nella serie. La Dolomiti Energia è irriconoscibile al tiro (35% da 2, 18% da 3), realizza solamente 21 punti nel 1° tempo (tirando 7/34 complessivamente) e non trova nemmeno la solita intensità difensiva, a differenza di quanto potrebbero testimoniare i 9 recuperi difensivi di squadra. Per la squadra di coach De Raffaele solida prova di Vidmar (11 e 6 rimbalzi), 15 di Daye e 12 di Bramos.

Trento inizia malissimo al tiro, sbagliando ben 9 conclusioni di fila (0/8 da 2) e aggrappandosi ai liberi, ma l’Umana Reyer non ne approfitta, sbagliando molto da oltre l’arco dei 6.75 (0/5) e così dopo oltre metà quarto il punteggio è bassissimo (6-5). Jovanovic realizza il 1° canestro su azione degli ospiti e dà il vantaggio alla Dolomiti Energia, ma nel finale di frazione De Nicolao (4 assist nei primi 10’) ispira i compagni e permette a Venezia di trovare il provvisorio +4 (15-11). La squadra di coach De Raffaele piazza un break di 9-2 in apertura di 2° periodo, ritrovando anche costanza dall’arco e scappando sul +9 (24-15) al 13’. Craft prova a tenere a galla gli ospiti, che però continuano a litigare fin troppo col ferro e sprofondano a -14 (34-20) con la tripla di Haynes a 2’ dal termine del 1° tempo. Nei possessi restanti la formazione di coach Buscaglia non riesce proprio a migliorare le proprie percentuali al tiro (7/34 complessivo su azione e 7/14 ai liberi dopo 20’ di match) e chiude così in netto ritardo (34-21) alla metà di gara. Marble è protagonista nel mini-break di 0-4 con cui Trento inizia la ripresa, costringendo gli avversari al timeout tattico; la Reyer risponde però con un 9-1 che ricaccia indietro ogni velleità ospite (43-26) a metà 3° quarto. Mazzola e De Nicolao da oltre l’arco puniscono ulteriormente la difesa bianconera e a poco serve la tripla finale di Flaccadori che chiude il 3° periodo (50-36). L’ultima frazione non vede alcun cambio negli equilibri della sfida e, anzi, permette a Bramos di incrementare il proprio bottino personale con le solite giocate di talento e perfezione al tiro; Watt firma l’inchiodata del +18 (64-46) a 3’30’’ dal termine. Il tempo rimanente scorre via senza sussulti degni di nota, con Hogue a prendersi un fallo tecnico evitabile e con Cerella a prendersi il coro continuo di un pubblico oro-granata che ormai l’ha pienamente adottato.

Video - Numero in volo di Marquez Haynes! Cambia mano in aria e realizza 00:25

Il tabellino

Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trento 69 - 51

Umana Reyer Venezia: Haynes 8, Stone 2, Bramos 12, Daye 15, De Nicolao 6, Vidmar 11, Biligha n.e., Giuri n.e., Mazzola 5, Cerella 2, Casarin n.e., Watt 8. All. De Raffaele.

Dolomiti Energia Trento: Marble 5, Pascolo 7, Mian, Forray 11, Flaccadori 7, Craft 9, Mezzanotte, Gomes 2, Hogue 3, Lechthaler, Jovanovic 7. All. Buscaglia.

Rivivi il match tra Venezia e Trento per intero su Eurosport Player!

Video - Highlights, gara 2 quarti: Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 69-51 03:55

Il programma della Settimana su Eurosport Player

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:30)

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari (Gara-3, quarti di finale Playoff, mercoledì 22 maggio ore 20:45)

Alma Trieste - Vanoli Cremona (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:30)

Dolomiti Energia Trento - Umana Reyer Venezia (Gara-3, quarti di finale Playoff, giovedì 23 maggio ore 20:45)

Sidigas Avellino - AX Armani Exchange Milano (Gara-4, quarti di finale Playoff, venerdì 24 maggio ore 20:30)

BasketLIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Gioca a Dunkest il Fantabasket della LBA

Sida i tuoi amici, e non solo, nel Fantabasket ufficiale della LBA in partnership con Eurosport. Con Dunkest puoi creare la tua fanta squadra scegliendo tra le stelle LBA e sfidare gli utenti in base alle reali prestazioni dei giocatori!

Iscriviti, è gratis, e gioca!