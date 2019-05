Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino 67-57

Battaglia doveva essere e battaglia è stata! Al Taliercio gara 1 va all'Umana Reyer Venezia che supera la Dolomiti Energia Trento dopo il -17 iniziale e si porta in vantaggio nella serie dei quarti di finale playoff 2019, una novità per la squadra di De Raffaele che aveva perso la prima sfida contro l'Aquila sia nella finale Scudetto 2017, sia nelle semifinali 2018. Come detto gli orogranata partono malissimo, si trovano sotto 19-2, ma poi rimontano con De Nicolao e Daye, e nella ripresa prendono il controllo del match, chiudendo nel finale con autorità. Venezia è presa per mano da Haynes e Vidmar, i migliori con 14 e 13 punti, e si impone nonostante l'8 su 29 da tre e le 17 palle perse. A Trento non bastano i 18 punti di Marble: la squadra di Buscaglia vince la lotta a rimbalzo, 42-39, e recupera 10 palloni, ma tira male dall'arco, 2 su 13, e ai liberi, 19 su 33. Martedì sera gara 2 ancora al Taliercio (LIVE su Eurosport Player).

La sfida di Mestre vede un grande avvio di Trento che tiene alta l'intensità in difesa, aggredisce la Reyer e si porta sul 12-0! Dopo 5' è De Nicolao a sbloccare Venezia che tocca il -17 (2-19), chiude il primo periodo sotto 23-11 ma nel secondo quarto rimonta. Stone e Haynes firmano il -1, poi è Watt a inchiodare la schiacciata che vale il sorpasso sul 24-23; La Dolomiti Energia non resta a guardare, replica con Marble e Pascolo e all'intervallo conduce per 31-28. Nella ripresa si segna ancora con difficoltà ma la Reyer ha un altro piglio, va a +4 con Haynes e Vidmar, fa +5 con la tripla di Bramos e al 30' è avanti 50-32. Sembra l'allungo giusto ma Trento risale fino a -1 trascinata da Craft. La squadra di Buscaglia si ferma però lì, Vidamr fa +5 e poi è Cerella a mettere la bomba del +9, 62-53, che taglia le gambe agli avversari.

Video - Devyn Marble decolla e si porta a casa il ferro di Venezia! 00:32

Il tabellino

Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 67-57

Umana Reyer Venezia: Haynes 14, Bramos 8, De Nicolao 8, Stone 5, Cerella 7, Daye 7, Casarin ne, Vidmar 13, Biligha ne, Mazzola 2, Tonut, Watt 3. All. De Raffaele.

Dolomiti Energia Trentino: Marble 18, Forray 2, Craft 9, Hogue 7, Gomes 11, Jovanovic 4, Lechtaler ne, Pascolo 6, Mian, Mezzanotte, Flaccadori. All. Buscaglia.

Video - Highlights, gara 1 quarti: : Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 67-57 03:37

