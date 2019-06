Venezia-Sassari in diretta tv e Live-Streaming: la finale Scudetto su Eurosport

Saranno Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari a contendersi lo Scudetto 2019! La testa di serie numero 2 e la numero 4 di fronte da lunedì conquistare il Tricolore in una serie al meglio delle 7 partite: prime due partite, gara 5 e l'eventuale 7 al Taliercio di Mestre, gara 3, 4 e l'eventuale 6 al PalaSerradigni. Di fronte gli orogranata di Walter De Raffaele, costretti a gara 5 sia da Trento al primo turno, sia da Cremona in semifinale, e i lanciatissimi sardi di Gianmarco Pozzecco, reduci da 21 risultati utili consecutivi e da due netti 3-0 contro Brindisi e la favoritissima Milano.

Per Sassari è la seconda finale dopo il Triplete 2015, per Venezia è la seconda caccia al titolo negli ultimi tre anni dopo lo Scudetto del 2017: Reyer e Dinamo si sono quindi spartite gli ultimi Tricolori in anni dispari, a chi toccherà questa volta? Tutte le partite da qui alla fine del campionato saranno in diretta e On Demand su Eurosport e Eurosport Player.

Il calendario delle semifinali

Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari

Gara 1: lunedì 10 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara 2: mercoledì 12 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara 3: venerdì 14 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Gara 4: domenica 16 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* Gara 5: martedì 18 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* Gara 6: giovedì 20 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* Gara 7: sabato 22 giugno ore 20:45 su Eurosport 2 ed Eurosport Player

* = se necessaria

Basket LIVE! Serie A, Eurolega e tanto altro: abbonati a Eurosport Player

Video - Pozzecco show: muscoli, esultanze e sfuriate durante l’impresa di Sassari contro Milano 02:35

Eurosport Player: un anno di basket (e non solo) a 49,99 €

Scopri il servizio e abbonati! Web | Apple Store | Google Play

Scendi in campo con Eurosport Player! Grazie ad un'offerta unica nel suo genere, casa tua diventa il vero Palazzetto del basket. 49.99€ per seguire un anno della tua squadra del cuore e non perderti nemmeno un canestro delle italiane in tutte le coppe europee. E se sei già abbonato, il rinnovo è automatico al prezzo di 49.99€.

Tutto il basket, e non solo... Un'offerta senza limiti che prevede il programma completo di ogni giornata di Serie A, Eurolega, e i match delle squadre italiane in Eurocup e Champions League su Eurosport Player. Tutte le partite saranno disponibili in ogni momento e su qualsiasi device. Inoltre, abbonandosi ad Eurosport Player, saranno visibili anche tutti gli altri contenuti di Eurosport, dai tornei del Grande Slam di tennis al meglio della stagione ciclistica, i maggiori sport invernali, lo snooker e molto molto altro!

Link utili: Eurosport Player - Programmazione tv - Regala Eurosport Player