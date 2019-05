Venezia-Trento atto terzo. Sì perchè la sfida tra l'Umana Reyer e la Dolomiti Energia è ormai diventata una tradizione nei playoff di LBA Serie A visto che saranno di fronte per il terzo anno consecutivo. I lagunari hanno chiuso la regular season al terzo posto per gli scontri diretti a sfavore contro Cremona e hanno dato l'impressione di non essere la corazzata degli anni scorsi mentre l'Aquila è come al solito partita fra mille difficoltà e poi ha cambiato marcia nella seconda parte di stagione, conquistando i playoff vincendo all'ultimo turno a Brindisi e chiudendo al sesto posto. Una rimonta spinta dal cuore di Aaron Craft, il motivo principale della rinascita del gruppo di Maurizio Buscaglia. Domenica sera alle 20:45 al Taliercio (diretta su Eurosport Player) scatta una serie che si annuncia più equilibrata di quanto dicano le teste di serie, 3 e 6, e che certamente promette spettacolo.

Mitchell Watt, Venezia-TrentoLaPresse

I precedenti

Come detto Venezia e Trento si trovano ai playoff per il terzo anno consecutivo e la Dolomiti Energia si presenta per la seconda stagione di fila come vice campione d'Italia. Sì perchè nel 2016-17 Umana Reyer-Dolomiti Energia fu la finale Scudetto: una serie emozionante, con l'Aquila che vince subito gara 1 al Taliercio, poi si trova sotto 2-1, pareggia 2-2 in casa e poi Venezia vince in volata sia gara 5, sia gara 6, festeggiando lo storico Tricolore al PalaTrento. Lo scorso anno invece c'è stata la "vendetta" della Dolomiti Energia in semifinale, dominata 3-1 contro la Reyer prima in regular season: la squadra di Buscaglia vinse gara 1 in Laguna come l'anno precedente e poi, dopo aver perso gara 2, conquistò nettamente le partite interne per volare ancora in finale Scudetto, persa 4-2 con l'Olimpia Milano e con ancora i trentini costretti a veder festeggiare gli avversari sul proprio campo. In questa stagione regolare Venezia e Trento hanno vinto una sfida a testa, sempre in trasferta: 87-64 per la Reyer al PalaTrento a fine ottobre, 81-77 dopo un supplementare per l'Aquila al Taliercio il 10 febbraio.

In tutto sono 20 i confronti tra le due squadre: 12 vinte per Venezia, 8 per Trento, equamente divise fra casa e trasferta (6-6 per la Reyer, 4-4 per l'Aquila). Sono 17 invece i precedenti tra i due allenatori, 9 le vittorie di Walter De Raffaele e 8 quelle di Maurizio Buscaglia: De Raffaele ha allenato 33 gare di post season, mentre Buscaglia 35. Dieci di queste i due coach le hanno allenate uno contro l'altro.

Video - Top 3: le migliori giocate della serie tra Umana Venezia e Dolomiti Energia Trento 00:46

Venezia, difesa al massimo dei "Watt"

La Reyer si presenta col solito lunghissimo roster, rotazioni ampie ed efficaci in ogni ruolo, l'energia dalla panchina degli italiani Tonut, De Nicolao e Biligha, e il talento di singoli come Daye, Haynes, Watt e Julian Stone, lui che c'era e fece la differenza nella finale Scudetto del 2017. Pur con tutto questo potenziale offensivo, Venezia in regular season è stata la migliore nella propria metà campo: prima per punti subiti (75.2) e prima per percentuale di tiro concessa agli avversari, da due (48.4%), da tre (31.7%) e ai liberi (69.1%). A questo si aggiunge che è quarta per rimbalzi difensivi (27.4) e terza per stoppate (2.9 a gara). Poi dall'altra parte la squadra di De Raffaele gioca tanto pick and roll per coinvolgere Mitchell Watt, il primo riferimento offensivo in questa stagione: il centro americano, ex Caserta, è stato letteralmente devastante in area come conferma il 70.1% al tiro da due (185 bersagli su 264 tentativi), il migliore della serie A. Per lui oltre 15 punti di media (erano 11 lo scorso anno) con 5 partite oltre quota 20: impressionanti i 24 al Forum contro Milano e i 27 della settimana successiva con Avellino!

Video - Che emozioni al Taliercio: Watt manda così Venezia al supplementare con Trento 00:29

Trento, energia e fattore Craft

L'Aquila arriva a questi playoff in piena rincorsa, con un girone di ritorno favoloso da 11 successi in 15 gare, l'ultimo al PalaPentassuglia di Brindisi per staccare il pass per la post season. E' stata una stagione in fotocopia alla precedente per Trento, con mille difficoltà all'inizio, tanti infortuni, il doppio impegno con l'Eurocup duro da gestire con un roster corto e ancora non pienamente amalgamato dopo gli addii di due stelle come Sutton e Shields: poi il ritorno di Aaron Craft al posto di Radicevic, l'uscita dalla coppa e il cambio di marcia con l'anno nuovo. Col playmaker da Ohio State, presente a Trento due anni fa quando ci fu la prima finale Scudetto, ecco il cambio di rotta dopo 10 sconfitte di fila: sbarcato a inizio ottobre e subito decisivo contro Brescia col canestro della vittoria! Con lui la Dolomiti Energia ha giocato 29 partite in tutto fra Serie A ed Eurocup, ne ha vinte 19 e perse 10. Inoltre la squadra ha proprio cambiato pelle, più intensa, più determinata, più aggressiva, mai doma: non è un caso che Craft abbia chiuso al primo posto per palle recuperate in A (2 di media) e sia stato eletto "Difensore dell'anno"! Lui e Toto Forray sono il termometro di una squadra che non ha tantissimo talento (Marble molto altalenante, i vari Flaccadori, Mian e Gomes molto legati alle percentuali al tiro) e che punterà come sempre sulla voglia e sull'intensità per scardinare le sicurezze tecniche degli avversari.

Video - Ritorno col botto per Craft: canestro decisivo e prima vittoria per la Dolomiti Energia Trentino 00:40

Le chiavi della sfida

Sulla carta Venezia parte favorita, perchè ha il fattore campo, perchè ha più talento e per un roster più lungo e vario. Di fronte c'è una Trento che sa di avere dei limiti, di talento e di centimetri soprattutto, ma che ha abituato tutti negli anni a sopperire col carattere, la grinta, la durezza dei propri interpreti, i già citati Craft e Forray su tutti. Se la squadra di De Raffaele riesce a mantenere i nervi saldi e a non farsi prendere dal nervosismo (Daye in primis), ecco che la Reyer è difficilmente battibile da questa Trento: tira bene dal campo (5° col 46.8% contando tiri da due e da tre), è seconda per assist (19.4 a gara) ed è quinta per palle perse (11.9), segno che esiste una circolazione di palla di alto livello. La Dolomiti Energia non ha più il talento di Shields e l'arroganza fisica di Sutton, in attacco fatica e i numeri lo confermano: 13° per punti fatti (79.4 a gara), 14° per percentuale da due, 15° per percentuale da tre e addirittura 16°, la peggiore in A, per percentuale ai liberi (68.2). La squadra di Buscaglia proverà a colmare i limiti offensivi con la difesa e l'aggressività, evidenziata dal primato per palle recuperate (8.4 a gara) e per palle perse forzate agli avversari (14.9).