Vertice Legabasket: "Attenti a situazione del paese, volontà finire la stagione entro il 30 giugno"

Si è tenuta oggi una riunione dei club di Serie A insieme al nuovo Presidente della LegaBasket (LBA), Umberto Gandini. Tema più caldo, naturalmente, quello del prosieguo della stagione sportiva 2019-2020, ferma ormai dallo scorso 7 marzo a causa della pandemia di coronavirus e che non appare destinata a riprendere in tempi brevissimi. Del resto, in questo momento è impossibile per le squadre allenarsi in gruppo per via delle attuali norme per fronteggiare l’emergenza e del fatto che moltissimi giocatori sono rientrati nelle loro città o nei loro Paesi.

Dalla riunione, ovviamente tenuta in videoconferenza, è emersa la volontà, resa chiara da Gandini, di concludere la stagione entro il 30 giugno prossimo. Non una data a caso, questa, perché il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 al 2021 dovrebbe, anche se non c’è nessuna ufficialità in merito, dar modo di rimodulare tutti i tornei Preolimpici, ragion per cui la FIBA si era raccomandata a inizio stagione di chiudere i campionati entro il 12 giugno.

Video - Brian e Meo Sacchetti: Brescia, lo scudetto con papà e Coppa Italia a Cremona

Al contempo, sono stati ascoltati i quattro gruppi di lavoro formati per fare il punto sui vari aspetti dell’emergenza, che vanno dalla riprogrammazione dell’eventuale parte restante di stagione ai rapporti con le associazioni di categoria, passando per le proposte di revisione delle regole per l’iscrizione alla stagione 2020-2021 e per una richiesta di interventi del Governo per sostenere la pallacanestro. In quest’ultimo senso, una recentissima indagine pubblicata da “La Stampa” ha indicato come i club di Serie A, complessivamente, avrebbero potuto perdere fino a 40 milioni di euro.

Nulla di realmente definito, dunque, se non una speranza che si possa riprendere. Uno scenario, però, che dovrà necessariamente collegarsi anche con le decisioni che arriveranno da Euroleague Basketball. E la questione non si annuncia in alcun modo semplice.

