Virtus Bologna, il colpo Milos Teodosic è realtà: la stella serba ha firmato un triennale

L’ufficialità è arrivata in tarda serata: Milos Teodosic è un nuovo giocatore della Segafredo Virtus Bologna. Il serbo, dopo due annate non particolarmente ricche di soddisfazioni in NBA, approda per la prima volta in Italia, firmando per tre anni con una delle società più blasonate del nostro panorama cestistico, che sta cercando di ritrovare la grandezza che le è appartenuta fino al 2002.

Sebbene non rese note nel comunicato ufficiale, si conoscono le cifre a cui avrebbe firmato Teodosic per andare a giocare alle dipendenze di Sasha Djordjevic: sei milioni e mezzo di euro, vale a dire poco più di due all’anno.

La notizia dell’arrivo dell’acclamato play serbo, una macchina da assist di livello talmente alto da far brillare gli occhi anche a chi ha potuto apprezzarne, seppur per poco tempo, le qualità dall’altra parte dell’oceano, ha scosso immediatamente il tifo virtussino e non solo. Tantissimi messaggi sono giunti sui social a festeggiare l’evento, da ogni parte del nostro Paese, per sottolineare la grandissima importanza dell’impatto che può avere un simile nome in Serie A. Certo, la ricostruzione del basket italiano di club non passa soltanto da Teodosic, però che un tale nome abbia scelto di accasarsi a Bologna può rappresentare una molla positiva.

In carriera Teodosic ha vinto due Coppe di Grecia, due Coppe di Serbia, due campionati russi, sei VTB League, un’Eurolega e tre medaglie d’argento tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei con la sua Serbia.

