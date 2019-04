Germani Brescia-Segafredo Virtus Bologna 77-75

Brescia batte Bologna nell’anticipo della 29° giornata con una magia allo scadere di Luca Vitali, esattamente come accadde l’anno scorso in casa della Virtus in stagione regolare. Con questo successo la Germani compie un passo importante verso la scalata ai playoff, eliminando probabilmente dalla stessa proprio la Virtus. Inizio tutto di Brescia: 16-0 marchiato Hamilton (10 punti) e Vitali (3 assist, 10 nei primi due quarti) e Djordjevic che corre ai ripari con l’immediato timeout. Cambia poco nell’andamento del match con la Germani che tiene saldamente la gara in mano con difesa forte e buone percentuali in attacco. Bologna risponde con 11-0 di parziale grazie soprattutto alle triple (3/9) rimettendosi in carreggiata. La conduzione offensiva di Luca Vitali è la chiave del gioco bresciano che porta a canestri in area, tiri aperti creati da pick’n roll o tiri liberi. E’ così che la Germani resta a +8 a fine primo quarto (23-15). La Segafredo prova ad alzare il ritmo ma Hamilton è rovente e ogni volta che alza la mano sono dolori per la difesa bianconera: 19 punti con 6/9 dal campo per lui nei primi due quarti e +13 Leonessa (37-24). Bologna fatica a rientrare nuovamente in partita e Brescia va al riposo controllando punteggio e partita (42-27).

Approccio differente della Virtus al rientro in campo, dovuto al sicuro richiamo da parte di Djordjevic nello spogliatoio. Moreira è il più attivo nell’attacco bianconero e i suoi canestri portano all’incredibile +2 di metà quarto (44-46) dopo un clamoroso 17-0 di parziale. E’ tutta un’altra partita ed ora è Brescia a uscirne mentalmente mentre la Virtus è un’altra squadra, avendo messo in partita anche Martin (12) e Pajola, che realizza una tripla in step back tutt’altro che figlia del proprio bagaglio tecnico ma piuttosto dell’inerzia ora tutta dal lato bolognese. Segafredo a +9 in chiusura di terzo quarto dopo un parziale chiuso 7-31. Continua la spinta della Virtus che sale a +14 dopo aver completamente ribaltato la gara e ora ne tiene le redini bel salde tra le mani. Brescia ha un sussulto nel finale, soprattutto grazie alla verve di Laquintana, che dopo tripla, contropiede e 2/2 dalla lunetta rimette i suoi a -5 con poco meno di 3 minuti da giocare. E’ ancora il numero 8 della Germani a condurre i suoi al nuovo incredibile vantaggio a poco più di un minuti dalla fine: realizza altri due liberi e il punteggio dice 72-71. Ultimi secondi da impazzire: Punter realizza il +1 lasciando appena 3 secondi di gioco alla rimessa offensiva degli avversari. Palla a Hamilton che, chiuso dalla difesa serve Vitali, il quale batte l’uomo col palleggio e realizza con l’aiuto del tabellone la tripla della vittoria, che vale alla Germani la possibilità di poter ancora sognare (serve comunque un’impresa nelle restanti giornate) un posto in post season.

Video - Luca Vitali for the win: pazzesca tripla allo scadere che fa impazzire Brescia 01:14

Video - Highlights: Germani Brescia-Segafredo Virtus Bologna 77-75 04:40

