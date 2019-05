Watt è devastante e porta Venezia sull'1-0. A Cremona non bastano Diener e Mathiang

Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia 80 - 87

Gara-1 è entusiasmante e piena di spunti tecnici, con Venezia che sfrutta la grande prova di Watt (22, con 10/13 al tiro e 7 rimbalzi) e le triple degli esterni per espugnare il PalaRadi di Cremona. Alla Vanoli di coach Sacchetti non bastano le prove di Diener (15, con 3/4 da 3 e 6 assist) e Mathiang (11, ma anche 15 rimbalzi); Crawford a fasi alterne, ma come sempre devastante nell’ultima frazione, pesano invece le perse (13) e gli errori a cronometro fermo (14/21). Per l’Umana Reyer fondamentali anche le triple degli esterni (3/7 per Bramos e Haynes, 2/3 per Cerella).

La Vanoli beneficia subito delle triple di Diener (8 nel 1° quarto) e degli 1vs1 di Saunders, ma l’Umana Reyer risponde con lo show offensivo di Watt (10 nei primi 8’ di match) per rimanere a contatto (19-15) a 2’ dal termine del 1° periodo. Gli ospiti rientrano anche a -1 (21-20), ma Saunders, con 2 canestri in fila, compresa la tripla che brucia la sirena di fine frazione, permette ai biancoblu di chiudere avanti 24-20. La fase offensiva dei padroni di casa trova costantemente terminali offensivi diversi e tocca allora a Stojanovic essere protagonista in apertura di 2° periodo con 5 punti consecutivi, mentre Crawford fatica a trovare un ritmo adeguato (33-26 al 14’). Entrambe le squadre lavorano bene a rimbalzo offensivo, ma mentre quella di coach Sacchetti non sfrutta appieno i viaggi in lunetta concessi dagli avversari, i giocatori di De Raffaele trovano il gioco interno dei lunghi e la tripla di Bramos, pareggiando così a quota 35 a 3’ dal termine del 1° tempo. De Nicolao prova a ridestare l’attacco orogranata, ma è Crawford, col 1° canestro della sua partita, a dare il +3 (40-37) a Cremona, punteggio con cui si va al riposo. A inizio ripresa Venezia piazza un break di 0-7 e rimette la testa avanti (44-45 al 23’) e con un altro parziale di 0-11 trova il provvisorio +9 (47-56), soprattutto grazie alle giocate di Daye e di Stone, quando mancano 3’ al termine del 3° quarto. Ruzzier trova 4 punti consecutivi e prova ad accorciare le distanze, ma Cerella risponde dall’arco dei 6.75 con un perfetto 2/2 per bruciare la sirena e ridare il +5 (59-64) agli ospiti al 30’ di gioco. Watt ritorna assoluto protagonista in apertura di ultima frazione, trovando 2 canestri consecutivi e costringendo coach Sacchetti al timeout tattico (61-68) a 8’ dal termine del match. Dopo il minuto di sospensione l’Umana Reyer piazza un break di 0-5 e vola sul +12 (61-73), mentre Crawford cerca di limitare i danni mettendosi in proprio e mostrando, ancora una volta, tutto il suo abbacinante talento offensivo. La Vanoli avrebbe anche i possessi per riaprire la contesa a 2’ dalla fine, ma Venezia piazza 2 triple consecutive (con Haynes e Bramos) e rimette 9 lunghezze di distanza tra sé e gli avversari quando mancano 65’’. Nel tempo restante Watt (10 nel 4° quarto) corona una prova da MVP con due inchiodate al ferro che suggellano il successo degli orogranata.

Il tabellino

Vanoli Cremona: Saunders 14, Sanguinetti n.e., Gazzotti 2, Diener 15, Ricci 5, Ruzzier 7, Mathiang 11, Crawford 14, Aldridge 5, Stojanovic 7. All. Sacchetti.

Umana Reyer Venezia: Haynes 9, Stone 10, Bramos 11, Tonut 2, Daye 11, De Nicolao 4, Vidmar 8, Biligha n.e., Giuri n.e., Mazzola 2, Cerella 8, Watt 22. All. De Raffaele.

