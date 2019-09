A Milano riapre il PalaLido e torna il derby! Sfida Olimpia-Urania per l'inaugurazione

E' serata di grande basket a Milano! Prima uscita in città per la nuova AX Armani Exchange di Ettore Messina che sfiderà la neopromossa in A2 Urania Milano in occasione dell'apertura ufficiale dell'Allianz Cloud, il nuovo impianto che ha preso il posto dello storico PalaLido di piazzale Stuparich dopo il lungo periodo di rifacimento iniziato nella primavera del 2011. Insomma, a Milano torna il derby in quella che è una delle case storiche della pallacanestro meneghina, il Lido appunto, rimodernato ma sempre un posto ideale per vedere pallacanestro, col primo anello ricavato dove c'era il vecchio e il secondo anello più alto, per arrivare alla capienza di 5.400 posti.

Ci si attende il tutto esaurito per la prima stracittadina dopo quasi 40 anni, questa sera alle ore 20:30: l'ultima, tra l'Olimpia e la storica Pallacanestro Milano (non ha nulla a che fare con l'Urania, ndr), andò in scena il 24 febbraio 1980 tra l'allora Billy e la Pall. Milano marchiata Amaro 18 Isolabella, sfida vinta 114-109 dalle "Scarpette Rosse". Quella fu l'ultima partita dell'altro club cittadino che retrocesse in A2 e poi non si iscrisse al campionato.

Palalido, Allianz Cloud, 2019Twitter

Olimpia con Roll e Biligha

Fatta eccezione per gli infortunati Gudaitis e Nedovic, il coach Ettore Messina potrà contare sul gruppo al completo. Infatti sono rientrati i reduci dal Mondiale: Michael Roll, Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Paul Biligha hanno sostenuto due soli allenamenti di squadra ma saranno regolarmente a disposizione. Per Roll e Biligha è il vero debutto.

Paul Biligha, Michael Roll, Olimpia Milano 2019-2020Eurosport

L'Urania pronta a stupire

La squadra allenata dal brianzolo Davide Villa ha grande ambizione e voglia di stupire nel campionato di A2 che aprirà il primo weekend di ottobre. E proverà a mettere i bastoni fra le ruote all'Olimpia nel nuovo PalaLido che sarà la casa dei "Wildcats" durante la stagione (l'Armani lo considera la sua casa "di riserva" nei casi di indisponibilità del Mediolanum Forum, ndr).

Davide Villa, coach Urania Milano A2From Official Website

Come detto l'Urania non ha nulla a che fare con la storica Pallacanestro Milano: è una società nata nel 1952 all'interno di una realtà di oratorio in città, la parrocchia di Santa Maria del Suffragio in corso XXIII marzo. Il presidente è Ettore Cremascoli, cugino di Anna, ex presidente di Cantù, mentre il general manager è Luca Biganzoli, uno che ha un passato da giocatore nelle "minors" milanesi. L'Urania sogna in grande partendo dal settore giovanile, 400 ragazzi che compongono un importante serbatoio e tra i quali c'è Filippo Messina, il figlio del coach dell'Olimpia, che gioca nella squadra Under 16 Eccellenza.