Aaron White, un uomo-squadra per Milano: "Mentalità e durezza, ho imparato tanto da Jasikevicius"

Dopo due anni a scuola di basket europeo allo Zalgiris Kaunas di coach Sarunas Jasikevicius, Aaron White è sbarcato a Milano sposando il nuovo progetto di Ettore Messina, che lo ha preferito a Mindaugas Kuzminskas per il delicatissimo ruolo di ala tattica in un basket diventato sempre più ibrido e fluido. Classe 1992, 206 cm per 104 kg di peso, White è un prodotto del college di Iowa, scelto con la numero 49 al draft del 2015 dagli Washington Wizards: con la squadra della capitale ha disputato soltanto un paio di Summer League, consumando l'intera carriera in Europa, tra Germania (Bonn), Russia (Zenit San Pietroburgo) e Lituania (Zalgiris Kaunas), dove si è trasformato in un perfetto giocatore di sistema per il basket europeo, chiudendo l'ultima stagione di Eurolega a 8.2 punti e 4.2 rimbalzi di media.

In realtà, la NBA l'ha sfiorata in estate, quando Washington ha seriamente pensato di far valere i propri diritti per riportarlo dall'altra parte dell'Atlantico, salvo poi cederli ai Brooklyn Nets a inizio luglio: White, alla fine, ha scelto di vestire la canotta biancorossa, ed ecco come si è presentato all'inizio della sua nuova avventura con l'Olimpia.

La scelta tra Milano e la NBA

" In estate ho avuto qualche contatto con squadre NBA, ma anche l'offerta di Milano, che mi seguiva da tempo. Ho parlato con mia moglie e la mia famiglia e abbiamo capito che, in questo momento della mia carriera, poter giocare all'Olimpia fosse la soluzione migliore per tutti. Mi piace l'Europa, sono contento di essere rimasto qui. "

La scuola dello Zalgiris e di Sarunas Jasikevicius

" Lo Zalgiris Kaunas è stata una tappa fondamentale per la mia crescita. Coach Jasikevicius mi ha messo in condizione di giocare ad alto livello e ora, con Messina a Milano, voglio mantenere lo stesso approccio e mentalità che ho maturato in questi anni: giocare forte e duro per vincere. La mio filosofia è che, se si lavora duro, i risultati poi arriveranno. "

L'importanza della squadra sul singolo

" In estate sono arrivati molti giocatori importanti in Eurolega, ed è un bene per il movimento e il basket europeo in generale. Qui, però, si gioca in modo differente che in America, un basket collettivo, corale, meno improntato sull'1vs1 com'è invece negli States, dove il gioco è dominato dalle superstar, che segnano tanti punti. Alla fine conta la chimica, riuscire ad assemblare una squadra con una certa mentalità, e io mi trovo molto più a mio agio in questo contesto di pallacanestro. La mia idea è giocare sempre con atteggiamento duro e propositivo: vedo che questa Milano è stata costruita con giocatori di cuore e carattere, sono soddisfatto. "

Aaron White, Zalgiris KaunasImago

Aaron White in campo

" Messina non mi ha ancora chiesto nulla di specifico, soltanto di giocare il mio basket: essere efficace tagliando verso canestro, correndo il campo, andando forte a rimbalzo e creando pericoli in transizione. Non vedo l'ora di giocare con due playmaker come Shelvin Mack e Sergio Rodriguez: hanno grandissima visione di gioco, e credo che potremo essere molto efficaci se riusciamo a correre in campo aperto. Il basket di oggi è sempre più position-less, e penso di poter essere efficace anche con quintetti meno ortodossi, magari anche di fianco a Jeff Brooks. Messina ha costruito una squadra con giocatori che si complementano bene fra loro. "

La vita disegnata sul braccio

" Sul braccio mi sono tatuato i luoghi simboli della mia infanzia e giovinezza. C'è la casa dove sono nato, per me è un ricordo importante perché i miei genitori si sono separati, e il profilo dell'università che ho frequentato in Iowa. Magari aggiungerò qualche dettaglio che possa rappresentare anche la mia carriera in Europa. Ci devo ancora pensare e trovare l'ispirazione giusta. "