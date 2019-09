Il secondo esodo all'estero di Alessandro Gentile termina esattamente con l'inizio della nuova stagione: dopo un'annata trascorsa in Spagna con la maglia dell'Estudiantes, l'ala azzurra rientra in Italia accettando l'offerta annuale della Dolomiti Energia Trento di coach Nicola Brienza, come riportato da Sportando. Manca soltanto l'annuncio ufficiale, atteso a breve.

Per Gentile si tratta della sesta squadra nelle ultime quattro stagioni, che lo hanno visto interrompere il lungo rapporto con l'Olimpia Milano e cercare nuove avventure con Panathinaikos (Grecia), Hapoel Gerusalemme (Israele), Virtus Bologna e, come detto, Estudiantes. Nella scorsa annata ha viaggiato a 15.2 punti, 4.1 rimbalzi e 1.6 assist di media nel campionato spagnolo, dove ha raggiunto l'obiettivo salvezza piazzandosi al terzultimo posto (record 11-23) davanti al Gipuzkoa Basket e al Breogan.

Nonostante la posizione da free-agent, Gentile è stato un giocatore importante per la nazionale di Meo Sacchetti durante la fase di preparazione ai Mondiali di Cina, dove ha coperto discretamente il ruolo di sesto uomo in uscita dalla panchina. Nelle quattro gare disputate (ha saltato l'ultima per un affaticamento muscolare), ha chiuso con 7.5 punti, 2.8 rimbalzi e 1.8 assist di media, con un high di 11 punti nella sconfitta contro la Serbia.

