Austin Daye, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Celebriamo uno dei giocatori più importanti del nostro campionato, Austin Daye, capace di seguire le orme del papà Darren e costruirsi una grande carriera in Italia con l'Umana Reyer Venezia. Scegli la sua miglior prestazione tra le quattro gare proposte: la partita più votata sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al basket, Players Zoom, domenica 3 maggio alle ore 20.00.

Papà Darren è stato una leggenda del nostro campionato: due scudetti vinti a Pesaro (1988 e 1990) al fianco di Darwin Cook, uno dei binomi più spettacolari della storia della pallacanestro italiana. Austin Daye ne ha seguito le tracce più di vent'anni dopo, mettendo fine a una carriera NBA cominciata con grandi aspettative ma poi incanalatasi in modo differente: ha scelto proprio Pesaro per cominciare il suo nuovo viaggio, dove si è subito distinto come capocannoniere del campionato (2016) e, dopo una parentesi fra Turchia e Israele, è tornato in Italia, più maturo e pronto per essere uno dei pilastri di un progetto più ambizioso, quello dell'Umana Reyer Venezia di coach De Raffaele. In orogranata è arrivata la consacrazione come superstar calata nel ruolo di tuttofare, al ritmo di un trofeo per stagione: al trionfo in FIBA Europe Cup (2018) sono poi seguiti lo scudetto del 2019 (con premio di MVP delle finali) e la Coppa Italia del 2020 (altro premio di MVP).

Qui sotto vi presentiamo quattro delle sue migliori partite giocate tra Serie A e Coppa Italia: a voi la scelta di quella più spettacolare che sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al grande basket, Players Zoom, domenica 3 maggio alle ore 20:00. Selezionate la partita che vorreste rivedere nel sondaggio in fondo all'articolo: le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di lunedì 27 aprile!

Eurolega Eurolega e Eurocup vanno avanti: si lavora per finire la stagione e assegnare le Coppe 09/04/2020 A 15:10

Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona 67-55

Una vittoria importante per sbloccare un inizio di stagione molto contratto. Nel remake dell'epica serie delle semifinali dello scorso anno, l'Umana Reyer Venezia piega la Vanoli Cremona in una partita difensiva a basso punteggio, in cui spicca però la prestazione di Austin Daye: 16 punti e 9 rimbalzi (suo massimo in stagione).

Play Icon WATCH Highlights: Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona 67-55 00:05:01

Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 85-104

L'Umana Reyer Venezia festeggia la prima vittoria esterna in campionato sbloccandosi soltanto alla 14esima giornata e dopo 6 ko consecutivi lontani dal Taliercio. In una serata da sparatoria con oltre 100 punti segnati, Austin Daye segna 17 punti con 5 rimbalzi e fa registrare un plus/minus di +29 nei suoi 24' in campo: determinante.

Play Icon WATCH Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Umana Reyer Venezia 85-104 00:06:08

Umana Reyer Venezia-Virtus Roma 79-77

Il season-high di Austin Daye arriva nel giorno di Santo Stefano, in occasione della 15a giornata di campionato. L'Umana Reyer Venezia supera la Virtus Roma con una sudatissima vittoria in volata in cui brilla tutto il talento offensivo del figlio di Darren: 28 punti (7/9 da due, 3/7 da tre), 9 rimbalzi, 36 di valutazione e, soprattutto, il canestro decisivo a 8" dalla sirena.

Play Icon WATCH Austin Daye vince la sfida contro Roma con un incredibile canestro allo scadere 00:01:19

Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna 82-81

Il canestro che ha svoltato la stagione. Austin Daye realizza a cinque secondi dalla sirena il tiro della vittoria in overtime sulla Segafredo Virtus Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia, coronando una bella prestazione da 15 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. La Reyer avrebbe poi conquistato il trofeo, aggiungendo un'altra coppa alla bacheca con coach De Raffaele in panchina.

Play Icon WATCH Prodezza assoluta di Austin Daye! Canestro clamoroso e Venezia in semifinale 00:01:00

Vota: qual è stata la partita più bella dell'anno di Austin Daye?

Sondaggio Vota la partita più bella di Austin Daye: la rivedrai Domenica 3/5 alle 20:00 su Eurosport 2 Venezia-Cremona 67-55 (16 punti, 9 rimbalzi) Reggio Emilia-Venezia 85-104 (17 punti) Venezia-Roma 79-77 (28 punti, season-high) Venezia-Virtus Bologna 82-81 (canestro decisivo)

Serie A Serie A, 24a giornata verso la sospensione: Treviso, Brindisi e Reggio Emilia tornano a casa 07/03/2020 A 22:45