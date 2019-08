Basket, Cantù: aggregato il play-guardia Riccardo Santolamazza

Pallacanestro Cantù comunica in una nota di aver aggregato per gli allenamenti Riccardo Santolamazza, play-guardia di 195 centimetri. Classe 1983, lo scorso anno è stato protagonista in Serie B con i colori dell’Urania Milano, registrando 7.7 punti, 4 rimbalzi e 3.7 assist di media a partita e contribuendo a centrare una storica promozione in A2. L’esterno di origini romane, per due stagioni nel massimo campionato italiano con le maglie di Virtus Roma (2001- 2002) e Pallacanestro Biella (2007- 2008, prenderà parte al precampionato biancoblù a partire da oggi.