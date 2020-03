Basket Marathon: su Eurosport 2 programmazione straordinaria della 24a giornata di Serie A

Eurosport e Lega Basket annunciano un’iniziativa per tutti gli appassionati della pallacanestro che - in occasione della 24a giornata condizionata dall’emergenza Coronavirus e dai palazzetti chiusi al pubblico - potranno godere di una vera e propria “Basket Marathon”.

Eurosport 2, infatti, trasmetterà in via eccezionale tutte le 7 partite in programma e, come di consueto, LIVE e ON DEMAND su Eurosport Player, regalando al proprio pubblico tre giornate di emozioni intense dai campi di tutta Italia, da sabato sera fino a lunedì.

Saranno ben tre gli appuntamenti LIVE di Eurosport 2. Si parte già domani, sabato 7 marzo alle 20.30 con Virtus Roma-Banco di Sardegna Sassari, proseguendo con Openjobmetis Varese-A|X Armani Exchange Milano domenica 8 marzo alle 17:00 e a seguire Germani Basket Brescia-Pompea Fortitudo Bologna.

Ma Eurosport 2 ospiterà anche tutte le altre partite che gli appassionati potranno comunque vedere LIVE su Eurosport Player: Allianz Pallacanestro Trieste - Oriora Pistoia, Segafredo Virtus Bologna - Grissin Bon Reggio Emilia, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - De'Longhi Treviso e S.Bernardo Cinelandia Cantù - Vanoli Cremona.

Ma non finisce qui. Lega Basket ed Eurosport sono al lavoro per promuovere già nei prossimi giorni nuove iniziative per consentire agli abbonati dei club l’accesso a Eurosport Player a condizioni privilegiate.

TUTTE LE GARE SU EUROSPORT 2

Eurosport 2 è disponibile al canale 211 di Sky e su DAZN

Sabato 7 marzo

-Allianz Pallacanestro Trieste - Oriora Pistoia alle 20:00

-Virtus Roma - Banco di Sardegna Sassari alle 20:30

Domenica 8 marzo

-Openjobmetis Varese - A|X Armani Exchange Milano alle 17:00

-Segafredo Virtus Bologna - Grissin Bon Reggio Emilia alle 17:00

-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - De'Longhi Treviso alle 17:30

-San Bernardo-Cinelandia Cantù - Vanoli Cremona alle 18:00

-Germani Basket Brescia - Pompea Fortitudo Bologna alle 19:00

-Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi alle 20:45

