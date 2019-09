La Dinamo Banco di Sardegna annuncia in una nota la chiusura dell’accordo con Paulius Sorokas. Già aggregato al gruppo agli ordini di coach Pozzecco per l’ultima parte della preparazione precampionato, l'ala lituana, classe 1992, 202 centimetri per 100 kg, giocherà a Sassari la prossima stagione.