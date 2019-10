Pronostico ribaltato al PalaSerradimigni dove la Pallacanestro Trieste, fanalino di coda ancora a zero punti, batte il Banco di Sardegna Sassari e infligge il primo ko stagionale alla Dinamo di Gianmarco Pozzecco. Una partita a basso punteggio e con tanti errori al tiro, dove però la maggior fame e superiore lucidità degli ospiti ha fatto la differenza nel finale punto a punto. Decisivi per Trieste Jones, 22 punti, Peric, 11, e Cavaliero, 9 e due triple determinanti per lo strappo decisivo nel quarto periodo; a Sassari, che ha 11 punti da Spissu e 10 da Bilan, non basta la netta superiorità a rimbalzo, 58 a 37, e più del doppio di liberi tentati (21-27 contro 8-12), pesano le tante palle perse, 20, e una serataccia al tiro da tre, 2 su 22.

Video - Il contropiede è l'arma di Trieste: Sassari ripresa in avvio di secondo tempo 00:58

La gara vede Sassari partire meglio, spinta dalle giocate di Bilan, però Trieste non perde la bussola sul -7 e ricuce per il 22-19 di fine primo quarto. Nel secondo periodo c'è equilibrio, poi sul finire del tempo la Dinamo allunga e va all'intervallo sul +8, 35-27. Il secondo tempo si apre con Trieste decisamente più pimpante: Sassari non segna mai e i giuliani producono un break di 11-0 grazie a Jones e Peric per il sorpasso. La rimonta ospite sveglia la Dinamo che torna davanti e chiude il terzo quarto in vantaggio 48-43 grazie ad un tap in a fil di sirena di McLean. Nell'ultimo parziale Sassari non riesce a trovare la fuga decisiva e così è ancora Trieste a tornare su: Elmore fa -3 con un gran canestro, poi Cavaliero e Jones firmano a suon di triple un break di 9-0 per il 60-54! Sassari trema, Pozzecco chiama timeout e successivamente Vitali e Gentile firmano il -1, 59-60. Da lì però i padroni di casa non segnano più e Trieste chiude il discorso con 5 punti consecutivi dell'indemoniato Jones.

Video - Cavaliero e Jones aprono il fuoco: tre triple in fila e Trieste vola via 00:42

Un ko che fa male per la Dinamo Sassari, protagonista di una prova sottotono e che non fa ben sperare in vista del debutto in Champions League di mercoledì sera in casa coi lituani del Lietkabelis (20:30 Eurosport Player). Per Trieste invece un'iniezione di fiducia per i prossimi impegni, a partire da quello di sabato prossimo a Brescia (ore 19:30 Eurosport Player).

Il tabellino

: Pierre 8 Evans 8, Spissu 10, S. Gentile 3, Vitali 3, Bucarelli, Magro, Re ne, McLean 7, Devecchi, Jerrells 5, Bilan 11. All. Pozzecco. Trieste: Fernandez 8, Da Ros 4, Cavaliero 9, Jones 22, Justice, Peric 10, Elmore 2, Janelidze ne, Strautins, Mitchell 2, Coronica ne. All. Dalmasson.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari - Pallacanestro Trieste 59-65 05:53