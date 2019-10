Dopo aver sgambettato la Vanoli Cremona, la Virtus Roma prosegue il momento positivo centrando la seconda vittoria consecutiva, un preziosissimo successo esterno per 81-67 sul campo della OriOra Pistoia, una delle dirette avversarie per la lotta salvezza. In parallelo, si acuisce la crisi della formazione di coach Michele Carrea, giunta al quarto ko consecutivo e ancora inchiodata sul fondo della classifica in attesa dei risultati di Pesaro e Trieste, compagne a quota zero.

Video - Highlights: OriOra Pistoia-Virtus Roma 67-81 06:22

Video - Amar Alibegovic fa la voce grossa nell'area di Pistoia: bella schiacciata su assist di Jefferson 00:18

Video - Non sarà LeBron James, però... Che stoppata in chase-down di Carl Wheatle 00:25

Il tabellino

Pistoia: Petteway 13, Brandt 18, Della Rosa 4, Dowdell 13, Johnson 17; Wheatle 2, Landi, D'Ercole. N.e.: Quarisa, Mati. All.: Carrea.

Roma: Dyson 13, Jefferson 16, Kyzlink 12, Buford 10, Alibegovic 13; Baldasso 10, Farley, Moore 3, Pini 4. N.e.: Spinosa, Rullo, Cusenza. All.: Bucchi.