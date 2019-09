Blackmon, Mezzanotte e Ale Gentile fanno volare l'Aquila! Trento corsara a Reggio Emilia

Grissin Bon Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino 76-84

Successo importante per la Dolomiti Energia Trentino che sbanca il PalaBigi nell'anticipo della seconda giornata di Serie A, resta imbattuta e manda un segnale forte al campionato per questa Aquila può fare paura, forte anche dell'innesto di Alessandro Gentile, subito fondamentale. Resta ancora a secco invece la Grissin Bon Reggio Emilia che, dopo il ko di Brescia, fallisce l'esordio casalingo: Maurizio Buscaglia si arrende di fronte alla sua ex squadra, quella in cui ha allenato 544 gare ufficiali in 13 anni. Per Trento è la sesta vittoria consecutiva contro la Reggiana.

Video - Poeta come Ginobili! Tunnel a Knox e assist per Owens 00:34

La partita vede un grande avvio dell'Aquila che tocca il +10, 21-11, sulle ali di uno scatenato Blackmon e di un positivo Mezzanotte. La Reggiana però non ci sta, chiude lo strappo con i canestri di Fontecchio e Vojvoda (-4 al 10'), e poi nel secondo periodo allunga, arrivando al 34-29 con una bomba di Candi. Blackmon però si riaccende al momento giusto, segna due canestri in fila (17 nei primi due quarti) e Trento è a -3 all'intervallo (40-37). Nella ripresa è sempre la Grissin Bon a fare la gara, arriva fino a +7 (50-43) ma non riesce a scrollarsi di dosso Trento che trova anche il primo canestro di Gentile (62-56 al 30'). L'ultimo quarto si apre con il cambio di passo decisivo della Dolomiti Energia: Ale Gentile sale in cattedra, segna tre canestri in fila e propizia un break di 13-0 che manda l'Aquila a +7. E' lo strappo decisivo perchè Reggio Emilia si sveglia tardi, poi ci pensano Craft, Mezzanotte e Knox a chiudere il conto per l'84-76 finale.

La Dolomiti Energia ha cinque uomini in doppia cifra: Blackmon, 19, è una garanzia, Mazzanotte ne stampa 17 e aggiorna il career high (14 contro Pistoia) mentre Gentile esordisce con 11 punti, 9 dei quali nel secondo tempo. Per la Grissin Bon ci sono i 17 di Owens e i 12 di Mekel; manca Johnson-Odom, 4 punti tutti dalla lunetta.

Video - Buona la prima per Alessandro Gentile con la maglia di Trento! Decisivo con 11 punti 01:37

Il tabellino

Grissin Bon Reggio Emilia: Upshaw 8, Owens 17, Mekel, Vojvoda 13, Poeta 4, Johnson-Odom 4, Fontecchio 10, Candi 6, Pardon 2, Soviero ne, Diouf ne, Infante ne. All.: Buscaglia.

Dolomiti Energia Trentino: Knox 16, Blackmon 19, Craft 10, A. Gentile 11, Kelly 7, Forray, Mian, Mezzanotte 17, King 4, Pascolo ne, Lechtaler ne. All.: Brienza.

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino 76-84 07:24

