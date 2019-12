Brescia batte Cremona ed è quarta, Brindisi torna a sorridere, Venezia risale in zona playoff

Carpegna Prosciutto Pesaro - S.Bernardo-Cinelandia Cantù 72-87

A cura di Marco Arcari. Si allunga la striscia di successi consecutivi dell’Acqua S. Bernardo-Cinelandia Cantù, che espugna anche la Vitifrigo Arena e rimane in quota per un posto nelle prossime Final Eight di Coppa Italia, toccando 14 punti in classifica e pareggiando il saldo tra vittorie e sconfitte (7-7). Quarto successo consecutivo per i biancoblu, trascinati ancora una volta dagli uomini chiave di questa stagione (almeno finora). 14° k.o. consecutivo invece per la Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Sacco, che non riesce a trovare risposte dai propri giocatori, eccezion fatta per Leonardo Totè. Il giovane lungo disputa un’ottima partita, chiudendo con 17 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate.

Video - Leonardò Totè dà spettacolo contro Cantù: compilation di schiacciate e stoppate 01:59

La formazione di coach Pancotto parte subito forte, non concedendo molti punti di riferimento agli avversari, mentre Troy Williams fa capire fin dai primi possessi di non essere in una serata positiva (17-21 al 10'). Cantù trova l’allungo sostanzialmente decisivo nel 2° quarto, con un parziale conclusivo di 2-12 propiziato soprattutto dalle intuizioni offensive di Joe Ragland (35-48 al 20’). Nella ripresa i padroni di casa scivolano ulteriormente indietro nel punteggio, trovando comunque qualche sussulto d’orgoglio in alcuni frangenti del match. La coppia Pusica-Totè dà un senso agli ultimi 10’ di gioco, realizzando ben 18 punti (10 per la guardia serba), ma Jason Burnell (12 nell’ultimo quarto) si prende tutta la scena e spezza i sogni biancorossi di rimonta. MVP della sfida proprio Burnell (21 punti e 5 rimbalzi), ma ottime prove anche di Ragland (13 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) e di Hayes (10 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate).

Video - Joe Ragland con una perla di assist per liberare al tiro Andrea Pecchia 00:46

Carpegna Prosciutto Pesaro : Barford 13, Mussini 3, Williams 11, Pusica 14, Miaschi n.e., Eboua 2, Chapman 5, Alessandrini n.e., Basso n.e., Thomas n.e., Totè 17, Zanotti 7. All. Sacco.

: Barford 13, Mussini 3, Williams 11, Pusica 14, Miaschi n.e., Eboua 2, Chapman 5, Alessandrini n.e., Basso n.e., Thomas n.e., Totè 17, Zanotti 7. All. Sacco. S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Young 17, Procida, Clark 9, La Torre, Hayes 10, Wilson 2, Ragland 13, Burnell 21, Baparapè, Simioni 3, Rodriguez 5, Pecchia 7. All. Pancotto.

Video - Highlights: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-S.Bernardo-Cinelandia Cantù 72-87 06:57

Openjobmetis Varese - OriOra Pistoia 91-60

A cura di Marco Arcari. Sesto successo consecutivo casalingo per la Openjobmetis Varese, che non fa sconti all’OriOra Pistoia e riscatta prontamente il brutto k.o. con Cremona di domenica scorsa. Stavolta la formazione di coach Caja ritrova il tiro da 3 punti (14/27, pari al 52% di realizzazione) e beneficia di un Ingus Jakovics in formato MVP (24 punti, con 4/5 dalla lunga distanza). I biancorossi toccano così quota 14 punti in classifica e rimangono pienamente in corsa per un posto alle prossime Final Eight di Coppa Italia. I padroni di casa partono decisamente meglio, trascinati subito dagli 8 punti consecutivi di Siim-Sander Vene, e chiudono in netto vantaggio già il 1° quarto (26-14). Nella frazione successiva le due formazioni faticano un po’ offensivamente, ma se Varese si sblocca col ritorno sul parquet di Jakovics, l’OriOra si affida principalmente a Jean Salumu, non riuscendo però a rientrare completamente in partita (44-33 al 20’).

Le difficoltà offensive proseguono anche in apertura di ripresa, ma i padroni di casa riescono a risvegliarsi improvvisamente dal torpore e, con 2 bombe in fila del solito Josh Mayo, trovano anche il provvisorio +20 (68-48). La partita finisce sostanzialmente lì e coach Caja ha modi e tempi per giostrare al meglio i giocatori a disposizione, concedendo minuti importanti a Riccardo Cervi (6 punti in 7’ per lui alla fine) e a Nicola Natali. Oltre al già citato Jakovics, ottime prove anche di Mayo, autore di una doppia-doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, e di Vene (13 punti e 7 rimbalzi). Per Pistoia 21 punti di Salumu e 10 di Terran Petteway, ma anche il 21% di squadra da oltre l’arco dei 6.75.

Openjobmetis Varese : Peak 2, Clark 7, De Vita n.e., Jakovics 24, Natali, Vene 13, Cervi 6, Simmons 11, Mayo 19, Tambone 3, Gandini n.e., Ferrero 6. All. Caja.

: Peak 2, Clark 7, De Vita n.e., Jakovics 24, Natali, Vene 13, Cervi 6, Simmons 11, Mayo 19, Tambone 3, Gandini n.e., Ferrero 6. All. Caja. OriOra Pistoia: Della Rosa 3, Petteway 10, D'Ercole, Quarisa n.e., Brandt 8, Salumu 21, Landi, Dowdell 7, Johnson 8, Wheatle 3. All. Carrea.

Video - Highlights: Openjobmetis Varese-OriOra Pistoia 91-60 06:08

Umana Reyer Venezia - Virtus Roma 79-77

A cura di Marco Arcari. Ci pensa Austin Daye a regalare l’enorme gioia della vittoria a un Taliercio sold-out in occasione della sfida tra Umana Reyer Venezia e OriOra Pistoia. Il lungo oro-granata chiude col season-high di 28 punti (10/16 dal campo) e 9 rimbalzi, piazzando anche la correzione volante sull’errore di Mitchell Watt a pochi secondi dal termine, che vale il successo dopo un finale thrilling. Sostanziale equilibrio nel 1° quarto, con entrambe le formazioni che ci mettono un po’ per trovare ritmo in fase offensiva; la Virtus trova però in Tomas Kyzlink un importante go-to-guy (7 punti nel 1° quarto) e chiude avanti di 7 lunghezze il periodo (10-17). Nella frazione successiva le qualità dei due attacchi aumentano esponenzialmente, con Venezia che beneficia dei 16 punti (su 30 di squadra) della coppia Bramos-Daye e accorcia un minimo le distanze al 20’ di gioco (40-43).

Video - Austin Daye vince la sfida contro Roma con un incredibile canestro allo scadere 01:19

Anche nella ripresa la formazione di coach Bucchi sembra averne decisamente di più, trascinata soprattutto dalle giocate dei propri lunghi (58-64 al 30’). Un break di 7-0, realizzato dall’Umana Reyer in meno di 1’30’’ dall’inizio dell’ultima frazione, rianima il Taliercio e riporta la sfida in sostanziale parità anche a livello d’inerzia. Daye (14 punti negli ultimi 10’) risponde colpo su colpo alle giocate della coppia Dyson-Kyzlink e firma il successo in un finale incredibile, dopo che Watt aveva riportato la sfida in parità a 40’’ dal termine. MVP ovviamente Daye, ma buone prove anche di Stefano Tonut e Micheal Bramos (10 a testa). Venezia sale a quota 14 punti in classifica, pienamente in corsa per centrare la qualificazione alle Final Eight. A Roma non bastano 5 giocatori in doppia cifra per punti realizzati (top scorer William Buford con 16, oltre a 4/6 da 3).

Video - Spettacolo al Taliercio con l'alley-oop tra Jerome Dyson e Tomas Kyzlink 00:32

Umana Reyer Venezia : Casarin, Stone 5, Bramos 10, Tonut 10, Daye 28, De Nicolao 3, Filloy, Vidmar 2, Chappell 2, Mazzola 3, Pellegrino n.e., Watt 16. All. De Raffaele.

: Casarin, Stone 5, Bramos 10, Tonut 10, Daye 28, De Nicolao 3, Filloy, Vidmar 2, Chappell 2, Mazzola 3, Pellegrino n.e., Watt 16. All. De Raffaele. Virtus Roma: Cusenza n.e., Moore, Alibegovic 14, Rullo, Dyson 10, Baldasso 7, Pini 2, Farley n.e., Spinosa n.e., Jefferson 15, Buford 16, Kyzlink 13. All. Bucchi.

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-Virtus Roma 79-77 08:40

Germani Basket Brescia - Vanoli Cremona 91-76

A cura di Marco Arcari. Terzo successo consecutivo (quarto casalingo) per la Germani Basket Brescia, che supera con una grande rimonta anche la Vanoli Cremona e sale al quarto posto solitario in classifica con 18 punti (9-5). Punteggio finale che forse punisce oltre modo la formazione di coach Sacchetti, capace di costruirsi un ottimo vantaggio nella prima metà di gara (toccando anche il +15), ma che dimostra il carattere e l’intensità dei padroni di casa nella ripresa. La Vanoli parte forte, trascinata subito dalle giocate nel pitturato di Ethan Happ (8 punti nel 1° quarto) e dalla versatilità di Nicola Akele, trovando un buon margine già dopo 10’ (20-29). Brescia si affida soprattutto alle giocate della coppia Awudu Abass-DeAndre Lansdowne, ma le seconde linee degli ospiti, su tutti Niccolò De Vico e Giacomo Sanguinetti, mantengono sostanzialmente invariate le distanze a metà gara (39-51).

Video - Nicola Akele col circus shot nella sfida tra Brescia e Cremona 00:32

In apertura di ripresa comincia la rimonta della Germani, con un importante impatto dell’eterno David Moss e un gioco corale che fa la differenza in ambo le fasi. Il 28-15 del 3° quarto è emblematico del cambio di ritmo da parte della formazione di coach Esposito. L’intensità difensiva di entrambe le squadre aumenta esponenzialmente nell’ultima frazione, ma Cremona ferma un po’ troppi possessi nelle mani di alcuni giocatori e vede le proprie percentuali calare drasticamente (2/9 su azione negli ultimi 10’). Gli ospiti realizzano solamente 10 punti nel quarto, mentre Brescia chiude in crescendo e completa una grande rimonta. MVP Abass, autore di 18 punti, 8 rimbalzi e 3 recuperi, mentre Luca Vitali chiude in doppia-doppia (11 punti e 10 assist) e Lansdowne ne aggiunge 21. Happ miglior marcatore di Cremona con 22 punti.

Germani Basket Brescia : Naoni n.e., Zerini 2, Warner, Abass 18, Cain 13, Vitali 11, Laquintana 7, Lansdowne 21, Silins 3, Guariglia n.e., Moss 9, Sacchetti 7. All. Esposito.

: Naoni n.e., Zerini 2, Warner, Abass 18, Cain 13, Vitali 11, Laquintana 7, Lansdowne 21, Silins 3, Guariglia n.e., Moss 9, Sacchetti 7. All. Esposito. Vanoli Cremona: Marchetti n.e., Ariazzi n.e., Saunders 2, Sanguinetti 8, Ruzzier 2, Sobin, Richardson 13, De Vico 6, Happ 22, Palmi 7, Akele 16. All. Sacchetti.

Video - Highlights: Germani Basket Brescia-Vanoli Basket Cremona 91-76 07:05

Happy Casa Brindisi - Grissin Bon Reggio Emilia 87-72

A cura di Marco Arcari. Il protagonista che non t’aspetti e che ti regala l’ennesimo successo stagionale in LBA. È Luca Campogrande l’MVP della sfida tra Happy Casa Brindisi e Grissin Bon Reggio Emilia, grazie a 17 punti (5/7 da 3). La formazione di coach Vitucci ritorna così alla vittoria, dopo 4 sconfitte consecutive, e rimane pienamente in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Inizio con l’esordio casalingo in quintetto per Dominique Sutton e coi padroni di casa che piazzano subito il break (12-2). Coach Buscaglia ci prova con la zona, mentre Darius Johnson-Odom regala qualche spettacolare schiacciata, ma dopo 10’ i biancorossi devono comunque rincorrere (24-13). Lo show balistico di Campogrande si concretizza nel 2° quarto: la guardia piazza 11 punti con un perfetto 4/4 al tiro (3 bombe). Dererk Pardon (11 punti) e ancora Johnson-Odom (8) si caricano però sulle spalle l’attacco di Reggio Emilia e ricuciono un minimo lo strappo (46-38 a metà gara).

Video - Darius Johnson-Odom ama decollare sopra al ferro: schiacciatone anche contro Brindisi 00:42

Nella ripresa la Grissin Bon cerca di sfruttare il gioco nel pitturato avversario, trovando in Josh Owens il protagonista principale. L’Happy Casa risponde però con le giocate di John Brown e con le doti offensive di Darius Thompson, ritornando così a +10 proprio in chiusura di 3° quarto (66-56). L’ultima frazione si apre col primo canestro di serata da parte di Sutton, ma col passare dei possessi aumenta anche la confusione nella fase offensiva delle due squadre e Reggio Emilia è costretta a incassare il 4° k.o. nelle ultime 5 giornate di campionato. Oltre a Campogrande, altri 4 giocatori in doppia cifra per punti realizzati tra le file di Brindisi (Banks 16, 14 a testa per Brown e Stone, mentre Thompson ne aggiunge 11) e doppia-doppia per Stone (anche 12 rimbalzi). Ai biancorossi non bastano i 15 punti di Johnson-Odom e i 13 di Pardon, complice anche il 19% di squadra da oltre l’arco dei 6.75.

Video - Tyler Stone regala spettacolo con una serie di schiacciatone contro Reggio Emilia 00:47

Happy Casa Brindisi : Banks 16, Brown 14, Guido, Sutton 4, Zanelli 3, Iannuzzi 4, Gaspardo 4, Campogrande 17, Thompson 11, Cattapan, Stone 14, Ikangi. All. Vitucci.

: Banks 16, Brown 14, Guido, Sutton 4, Zanelli 3, Iannuzzi 4, Gaspardo 4, Campogrande 17, Thompson 11, Cattapan, Stone 14, Ikangi. All. Vitucci. Grissin Bon Reggio Emilia: Johnson-Odom 15, Fontecchio 4, Pardon 13, Candi 7, Poeta 2, Vojvoda, Infante n.e., Soviero n.e., Owens 12, Upshaw 6, Diouf n.e., Mekel 13. All. Buscaglia.

Video - Highlights: Happy Casa Brindisi-Grissin Bon Reggio Emilia 87-72 06:19

Dolomiti Energia Trentino - Allianz Pallacanestro Trieste 80-53

A cura di Daniele Fantini. Il derby del Triveneto mette in palio punti pesanti per due squadre in crisi di risultati: la Dolomiti Energia Trentino ne approfitta spezzando la striscia negativa di tre ko consecutivi e migliora il proprio record a 6-8, agganciando la Grissin Bon Reggio Emilia al 13° posto in classifica. Per Trieste arriva invece la quarta sconfitta in fila che mantiene la squadra di coach Dalmasson (ora a forte rischio) al penultimo posto con un record di 3-11, a quattro lunghezze di distanza dalla OriOra Pistoia (5-10). La partita si indirizza già con un primo quarto surreale da 19-3: l'Allianz va a referto soltanto con una tripla di Kodi Justice, ammassando 7 palle perse e un tristissimo 1/14 dal campo. Spinta da un attacco molto equilibrato, Trento arriva in controllo all'intervallo lungo (40-25) e piazza la spallata finale in un terzo periodo in cui concede soltanto 11 punti a una Trieste che rimane sempre asfittica e ingolfata: il 58-36 dell'ultima pausa apre la passerella finale che vede coach Brienza svuotare la panchina e regalare l'esordio in Serie A al 18enne Matteo Picarelli.

Le rotazioni molto ampie portano Trento a mandare cinque uomini in doppia cifra: guidano Alessandro Gentile e Toto Forray a quota 11, seguono Justin Knox, Rashard Kelly e Aaron Craft con 10. Positivo anche Davide Pascolo con 8 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Trieste, che chiude con un terribile 5/28 dall'arco di squadra, ha 11 punti con 7 rimbalzi da DeQuan Jones e 8 punti con 7 rimbalzi da Matteo Da Ros.

Dolomiti Energia Trentino : Kelly 10, Blackmon 6, Craft 10, Gentile 11, Pascolo 8, Mian 4, Forray 11, Knox 10, Mezzanotte 2, King 8, Lechthaler n.e., Picarelli. All. Brienza.

: Kelly 10, Blackmon 6, Craft 10, Gentile 11, Pascolo 8, Mian 4, Forray 11, Knox 10, Mezzanotte 2, King 8, Lechthaler n.e., Picarelli. All. Brienza. Allianz Pallacanestro Trieste: Coronica n.e., Cooke 6, Peric 4, Fernandez 7, Jones 11, Strautins, Janelidze n.e., Cavaliero 3, Da Ros 8, Mitchell 6, Elmore 3, Justice 5. All. Dalmasson.

Video - Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Allianz Pallacanestro Trieste 80-53 05:54

Torna il grande basket LIVE su Eurosport Player: tutta la Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions!

Il grande basket torna su Eurosport Player per la terza stagione consecutiva, con un’offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Con una partita per ogni giornata di campionato italiano e un big-match per ogni giornata di Eurolega su Eurosport 2 che sarà il canale dedicato al basket, visibile sulle piattaforme SKY (canale 211), DAZN e Now TV. Su Eurosport Player, la piattaforma OTT di Eurosport, sarà invece possibile vedere in LIVE-streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia; il servizio su Eurosport Player è disponibile anche su TIM Vision.