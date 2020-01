Brescia batte Venezia in rimonta ed è terza, Sassari spezza la striscia casalinga di Pistoia

Germani Basket Brescia-Umana Reyer Venezia 70-64

A cura di Marco Arcari. Brescia ha un orgoglio infinito e conquista un incredibile successo in rimonta contro Venezia, portando così a 7 il totale delle vittorie interne in questa prima metà di stagione regolare e certificando il 3° posto in campionato (posizionamento con cui accederà al tabellone delle Final Eight di Coppa Italia). Venezia deve invece sperare che la Openjobmetis Varese non vinca domani a Treviso e nel verificarsi di altre combinazioni a lei favorevoli per partecipare alla Coppa nazionale.

Inizio caratterizzato da molti errori al tiro e da scelte offensive troppo affrettate, così tocca a Julyan Stone sbloccare il punteggio quando sono passati già 3’ dalla palla a due. Brescia continua a faticare molto in attacco, complice anche un’attenta difesa avversaria, mentre gli ospiti prendono il controllo dei tabelloni e tentano un allungo (5-11), costringendo coach Esposito al timeout al 6’30’’. I biancoblu confezionano un break di 5-0, ma Andrea De Nicolao piazza la bomba che consente all’Umana Reyer di chiudere avanti (10-14) la prima frazione di gioco. Mitchell Watt scalda i reattori con una grande schiacciata per rispondere alla tripla di Awudu Abass in apertura di 2° quarto, ma Venezia beneficia anche della produzione offensiva di Austin Daye e cerca di riallungare (15-21 al 13’). Tyler Cain si carica allora sulle spalle l’attacco dei padroni di casa, ma commette prematuramente il 3° fallo personale ed è costretto a tornare in panchina a metà periodo. Brescia continua comunque a macinare molti extra-possessi, ma sbaglia 5 triple consecutive e così Stefano Tonut (8 punti nel 2° quarto), dà il massimo vantaggio agli oro-granata (21-29). Il gioco da 3 punti di Ariel Filloy conclude un 1° tempo in cui la Germani tira complessivamente 9/27 (3/10 dall’arco), ma ciò nonostante non paga dazio oltremodo, chiudendo in ritardo di sole 7 lunghezze (25-32) anche per le troppe perse (8) e il 2/12 da 3 di squadra degli ospiti.

Video - Mitchell Watt dà sempre spettacolo: compilation di stoppate e schiacciate contro Brescia 00:56

L’inizio di ripresa è speculare alle prime battute della partita, con le due formazioni che sbagliano tanto e incredibilmente al tiro, ma con Venezia che lavora meglio a rimbalzo. Ci pensa Luca Vitali a sbloccare il punteggio dopo oltre 2’ e trovare poi la bomba che riporta Brescia definitivamente a contatto (32-35 al 25’). Venezia fatica tantissimo a trovare la via del canestro, segnando solamente 3 punti nei primi 6’ della ripresa, ma Jeremy Chappell costruisce 7 punti (5 personali e l’assist per lanciare Watt a schiacciare) utili a ristabilire le distanze (32-39). Vitali si è però completamente acceso e trascina nuovamente i padroni di casa fino al -3 (39-42), ma la coppia De Nicolao-Tonut costruisce quelle giocate che consentono agli oro-granata di riallungare in chiusura di 3° quarto (41-47).

La squadra di coach Esposito piazza un parziale di 8-0, coronato dalla bomba di Andrea Zerini, in apertura di ultima frazione e ritrova la parità (49-49). Venezia risponde però con un contro-break di 0-7, in cui è assoluto protagonista Daye, costringendo la panchina avversaria a interrompere la sfida col minuto di sospensione. L’intensità e l’agonismo aumentano, ma con essi aumentano di pari passo gli errori di entrambe le squadre, ma Daye si conferma assoluto fenomeno e piazza una bomba incredibile per il provvisorio +10 (49-59) a 5’ dal termine. Il match si conferma caratterizzato da parziali e stavolta tocca alla Germani piazzarne un altro: 11-0 con Lansdowne in versione go-to-guy e primo vantaggio bresciano nella partita, quando mancano 2’30’’ alla sirena. Vitali prima piazza la bomba che allunga il parziale (14-0) e fa esplodere d’entusiasmo il PalaLeonessa, poi realizza anche il runner che manda sostanzialmente i titoli di coda. Nel finale Venezia tenta la tripla del pareggio con Daye, ma Abass strappa il rimbalzo difensivo e suggella un incredibile successo in rimonta con 2 liberi. Ottime prove di Abass (22 punti) e Lansdowne (20), ma gran secondo tempo anche di Vitali (12 punti e 2 bombe fondamentali). Per Venezia 28% da 3 di squadra e 21 palle perse.

Germani Basket Brescia: Zerini 3, Warner, Abass 22, Cain 6, Vitali 12, Laquintana, Lansdowne 20, Guariglia, Moss 5, Sacchetti 2. All. Esposito.

Zerini 3, Warner, Abass 22, Cain 6, Vitali 12, Laquintana, Lansdowne 20, Guariglia, Moss 5, Sacchetti 2. All. Esposito. Umana Reyer Venezia: Casarin n.e., Stone 2, Bramos 3, Tonut 10, Daye 9, De Nicolao 10, Filloy 3, Vidmar 4, Chappell 12, Mazzola 3, Pellegrino n.e., Watt 8. All. De Raffaele.

***

Oriora Pistoia-Banco di Sardegna Sassari 70-78

A cura di Daniele Fantini. La Dinamo Sassari risolve con un break di 11-0 piazzato a freddo nella parte centrale del quarto periodo l'esame su uno dei campi più infuocati del momento, quel PalaCarrara dove Pistoia aveva costruito una serie di cinque vittorie interne consecutive per risollevarsi dai bassifondi della classifica. Ad allungarsi è invece la streak della squadra di Pozzecco, ora forte di sette successi in fila e ritornata in vetta alla classifica in coabitazione con la Virtus Bologna in attesa della trasferta di domenica delle Vu nere a Trento.

Sassari poggia le basi della vittoria su un grande secondo tempo difensivo e, in particolare, un terzo periodo da soli 13 punti subiti per controbilanciare i 39 accusati nel primo tempo con annesso -7 all'intervallo lungo. La Dinamo riprende il controllo emotivo della partita cavalcando un Miro Bilan dominante nelle ricezioni profonde in post-basso (17 punti e 7 assist) e le letture sempre perfette di un Marco Spissu on-fire (15 punti senza errori al tiro, 3/3 dall'arco e 5 assist). Nel quarto periodo, come detto, è un break di 11-0 aperto da due triple di Gentile e Spissu contro la zona 2-3 della OriOra a lanciare poi Sassari verso il traguardo (60-71): Pistoia ha un'ultima reazione di puro orgoglio che le permette di ricucire fino al -2, ma un altro canestrazo di Spissu (long-two dal palleggio preso con enorme personalità) mette la partita definitivamente in ghiaccio.

Pistoia gioca un ottimo primo tempo sfruttando l'efficacia iniziale della zona 2-3 e una fiammata pazzesca di Aristide Landi che firma in solitaria un parzialone di 12-2 in avvio di secondo periodo (14 punti con tre triple per l'ex-Virtus): le certezze della squadra di Carrea iniziano però a vacillare di fronte al ritrovato muro difensivo sassarese e, nel quarto periodo, sono sufficienti tre giri di lancette con attacchi stentati a scavare il break negativo risultato poi decisivo. Jean Salumu chiude come top-scorer a quota 15 con 4 assist, ma ha sulla coscienza un fallo banale su Gentile nel momento topico della partita. Justin Johnson ne aggiunge 11 con 6 rimbalzi ma sbaglia due triple importanti nel finale con mano tremolante (1/5 dall'arco), mentre Terran Petteway, grande ex di giornata, scivola su una serata molto imprecisa da 4/16 al tiro e tante forzature a sporcare il foglio.

Oriora Pistoia: Dowdell 7, Johnson 11, Petteway 11, Brandt 10, D'Ercole 2; Salumu 15, Landi 14, Della Rosa, Wheatle. N.e.: Quarisa. All.: Carrea.

Dowdell 7, Johnson 11, Petteway 11, Brandt 10, D'Ercole 2; Salumu 15, Landi 14, Della Rosa, Wheatle. N.e.: Quarisa. All.: Carrea. Banco di Sardegna Sassari: Bilan 17, Spissu 15, Pierre 11, Evans 5, Vitali 14; Gentile 7, Jerrells 3, McLean 6, Bucarelli. N.e.: Magro, Devecchi. All.: Pozzecco.

***