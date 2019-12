Brescia infila la quarta e spezza la striscia di Cantù: qualificazione sicura alle FinalEight

S.Bernardo-Cinelandia Cantù-Germani Brescia 82-93

Awudu Abass aveva previsto una partita strana per il suo ritorno al PalaDesio con la maglia della Germani Brescia, fatta di un mix di fischi e applausi. Così è stato, anche se, alla fine, hanno prevalso gli applausi. Abass gioca la più classica delle grandi partite da ex realizzando 20 punti (season-high) con 7 rimbalzi e trascinando emotivamente una Leonessa che prosegue la marcia nelle zone alte della classifica, infilando la quarta vittoria consecutiva che vale la conferma del quarto posto (10-5) e la matematica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia con una giornata d'anticipo.

Video - Awudu Abass "festeggia" il ritorno al PalaDesio così: schiacciata in reverse su assist di Vitali 00:27

Brescia espugna il PalaDesio costruendo il break decisivo a cavallo dei due quarti centrali, a dir poco spiritati: la formazione di coach Esposito piazza 58 punti in 20', con un attacco fluido e corale (59% da due e 40% dall'arco alla fine), che spezza in maniera continua le linee difensive avversarie e una solidità encomiabile nella propria metacampo. La Germani tocca anche il +18 (61-79) arrivando a ripetizione al ferro e sembra poter amministrare con tranquillità fino alla sirena, quando un'improvvisa quanto violenta reazione difensiva canturina nel quarto periodo ricuce il gap fino al -5 (80-85) con un parziale di 15-4. Cantù ha due possessi consecutivi per riaprire completamente i giochi, ma un paio di brutte scelte di Joe Ragland (rari errori in una partita comunque molto solida) danno la possibilità a Brescia di scacciare i fantasmi con due triple di Vitali e Sacchetti.

Se Abass si merita il premio di MVP, la menzione d'onore è d'obbligo per un David Moss di altra categoria: l'ex-Milano segna 10 punti in 17' aggiungendo una dose superlativa di intensità e durezza difensiva, accendendo scintille nel duello con Ragland. Molto postiva anche la regia di Luca Vitali, che serve 7 assist facendo girare al meglio i propri compagni nei primi tre periodi prima di un momento di appannamento nella metà iniziale dell'ultimo quarto.

Video - Jason Burnell schiaccia, Kevarrius Hayes stoppa: quanto saltano i lunghi di Cantù 00:34

Cantù, che vede spezzarsi una striscia di quattro successi consecutivi che l'avevano rilanciata a ridosso della zona playoff, ha un Wes Clark da 23 punti (14 dei quali in un primo quarto extra-lusso) e un Jason Burnell da 15, motivatissimo dopo la scelta di Pancotto di inserirlo nel quintetto base. Detto di Ragland (11 punti, 4 assist), doppia cifra anche per Kevarrius Hayes, a quota 11 con 6 rimbalzi.

Il tabellino