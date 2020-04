Brescia, l'idea del general manager Santoro: "Simbolo Scudetto su tutte le maglie delle squadre"

Ancora non si hanno notizie uffciali sull'eventuale annullamento del campionato di Serie A di basket. Proprio in giornata è stato dichiarato concluso il campionato di Serie A2 maschile e, considerando la cancellazione di tutti i campionati femminili, l'unico ancora in corso è proprio quello gestito dalla LBA. Per ora non si hanno aggiornamenti, ma il rischio di vedere cancellata l'intera stagione è dietro l'angolo.

Intanto Sandro Santoro, general manager di Brescia, ha un'idea. Non tanto per questo campionato, quando per il prossimo: il simbolo dello Scudetto su tutte le maglie delle squadre di A...

" In un momento come questo, con la stagione che rischia di non poter finire, farei in modo che il prossimo anno lo Scudetto sulla maglia ce l’abbiano tutte le squadre che parteciperanno al campionato di serie A. [Sandro Santoro al Corriere della Sera] "

Un aiuto 'simbolico' a tutte le società

" Un momento eccezionale ha necessità di misure eccezionali, fondamentali per ripartire. Non tanto dal punto di vista tecnico sportivo, quanto per aiutare le società che da questo evento ne subiranno dei danni notevoli sotto ogni punto di vista. Mettere lo Scudetto su 17 maglie sarebbe il riconoscimento per chi non ha mai smesso di lavorare, cercando di capire quali sono le conseguenze dello stop e come ripartire con il minor numero possibile di danni "

Come si fa a riportare la gente nei palazzetti?

" Si stanno vagliando diverse soluzioni e varie formule. La volontà è certamente quella di riabituare la gente a tornare nei palazzetti, non appena sarà possibile, e sarà uno dei primi problemi da affrontare. La forma di coinvolgimento deve essere totale, perché bisogna raccogliere tutte le squadre che hanno sofferto di questa emergenza. Ad esempio raggruppandole, tutte e 17, in una competizione di riavvicinamento alla normalità con forme diverse rispetto alle regole standard "