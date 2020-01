Brescia vince a Reggio e fa 6 in fila, Pesaro festeggia la prima vittoria battendo la Fortitudo

Grissin Bon Reggio Emilia-Germani Basket Brescia 81-87

A cura di Daniele Fantini. Dopo un girone d'andata chiuso al terzo posto in classifica, la Germani Brescia apre su note alte anche la seconda tornata della regular-season sbancando il PalaBigi per festeggiare la sesta vittoria consecutiva con annesso consolidamento della posizione alle spalle di Virtus Bologna e Dinamo Sassari (record di 12-5). Il +6 finale descrive soltanto parzialmente una partita che la squadra di coach Vincenzo Esposito controlla sin dalle fasi iniziali del secondo periodo, quando una scarica di triple unita alla difesa a zona forgiano un parzialone di 4-18 per il 26-42 fissato due due bombe consecutive di Brian Sacchetti. L'unica fiammata di un Gal Mekel ben contenuto dalla marcatura di David Moss contribuisce alla creazione di un contro-break di 9-0 che riporta la Reggiana sul -11 all'intervallo lungo (37-48) poi tramutato in -5 (48-53) con un buon approccio corale alla ripresa, ma il riaccendersi di un superlativo Awudu Abass e il ritorno a qualche spruzzata di zona fa riprecipitare la squadra di Menetti nel caos.

Brescia torna a +13 e tocca il massimo vantaggio sul +17 (60-77) con un altro break devastante di 11-2 in avvio di quarto periodo, poggiato su una difesa intensa e asfissiante che concede agli avversari un solo canestro in quasi cinque minuti. Toccato il fondo, la Reggiana ha un ultimo sussulto d'orgoglio ispirato da un Darius Johnson-Odom fino a quel momento deleterio: il 13-0 reggiano ricuce la forbice fino al -3 (76-79) ma è poi Awudu Abass a rigirare l'inerzia: canestrone in entrata sulla testa di Fontecchio e stoppata sullo stesso Johnson-Odom sul capovolgimento di fronte. Sarà compito di Luca Vitali realizzare con mano ferma dalla lunetta gli ultimi punti per congelare il risultato.

Video - Awudu Abass decisivo nella vittoria di Brescia a Reggio Emilia: canestrone in entrata e stoppata 00:36

L'MVP di serata non può che andare ad Awudu Abass, e non soltanto per l'azione decisiva descritta in precedenza (16 punti con 7/12 al tiro), mentre le spalle di lusso sono David Moss (12 punti senza errori al tiro oltre al gran lavoro difensivo già evidenziato) e Luca Vitali, ottimo nel condurre l'attacco di una Leonessa bella da vedere per lunghi tratti con una doppia-doppia da 10 punti e 10 assist. In una serata da dimenticare per DeAndre Lansdowne (soltanto 4 punti con 0/6 al tiro dalla panchina), è preziosissimo il contributo degli italiani: Brian Sacchetti e Andrea Zerini chiudono a quota 12, fornendo quegli equilibri tattici su entrambi i lati del campo che in questo momento rendono la squadra di Vincenzo Esposito una delle più coese ed efficaci del campionato.

Alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, Reggio Emilia mostra invece lunghi tratti di scarsa consistenza difensiva ed evidenzia la mancanza di un vero leader offensivo capace di spalleggiare Gal Mekel nel momento del bisogno. Non ingannino i 15 punti di un Johnson-Odom da più ombre che luci, così come i 13 di un Reggie Upshaw a corrente troppo alternata. Negativi Derek Pardon (4 punti e -20 di plus/minus dalla panchina) e David Vojvoda, capace di scaldare la mano soltanto con il tabellone a punteggi glaciali, si salvano gli italiani: Simone Fontecchio è forse il più continuo con 14 punti, mentre Leo Candi fornisce tanta intensità che lo porta però presto a soffrire problemi di falli.

Video - Gal Mekel con l'assist della serata: che palla tra le gambe per la schiacciata di Josh Owens 00:27

Grissin Bon Reggio Emilia: Upshaw 13, Johnson-Odom 15, Owens 8, Fontecchio 14, Mekel 7; Vojvoda 10, Candi 8, Poeta 2, Pardon 4. N.e.: Soviero, Diuof, Infante. All.: Menetti.

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Germani Basket Brescia 81-87 07:06

* * *

Pompea Fortitudo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro 77-80

A cura di Marco Arcari. E venne, finalmente, il giorno. La Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Giancarlo Sacco trova il primo successo stagionale in campionato e lo fa con una prova di personalità, espugnando uno dei parquet più caldi (quello del PalaDozza) e superando la Pompea Fortitudo Bologna (che, in casa, aveva perso solamente una volta nelle otto precedenti gare giocate). Pesaro inaugura la sfida con la bomba di Vasa Pusica, ma i padroni di casa replicano prontamente con un break di 6-0 e col dominio a rimbalzo di Henry Sims. La Carpegna Prosciutto lavora decisamente meglio a rimbalzo, specie offensivo, e trova nel duo Leonardo Totè-Troy Williams l’arma perfetta per scardinare al meglio la difesa biancoblu. È però ancora Pusica a replicare alle triple di Kassius Robertson, a inventarsi un canestro incredibile – con una lacrima lasciata dolcemente nel cotone – e a lanciare Pesaro sul +4 (18-22) al termine del 1° quarto.

Video - Paul Eboua inchioda la bimane: PalaDozza espugnato e 1° successo stagionale per Pesaro 00:37

Williams continua a macinare punti e a subire falli su tentativi da oltre l’arco dei 6.75, conducendo gli ospiti a uno 0-7 che li lancia peraltro al primo vantaggio in doppia cifra (20-31) al 14’ di gioco. La Pompea sbaglia molto sia in fase di costruzione che nella finalizzazione, con errori incredibili vicino a canestro, e Federico Mussini la punisce con 2 triple consecutive che vanificano così il lavoro, tutto individuale, di Maarten Leunen nell’altra metà campo. Lo stesso Leunen continua a tener vivo l’attacco della Fortitudo, piazzando 11 punti in fila (su 16 realizzati complessivamente dai padroni di casa nel 2° quarto), ma le palle perse (10 a metà gara) limitano la rimonta biancoblu. Pesaro vede calare le proprie percentuali (4/17 da 3 di squadra), ma chiude comunque sul +7 (34-41) quello che, a tutti gli effetti, è il suo miglior primo tempo finora in questa stagione.

Pietro Aradori inizia la ripresa con 5 punti in fila, utili a tenere sostanzialmente invariate le distanze, e poi serve a Sims l’assist per il -5 (41-46) che costringe coach Sacco a ricorrere al timeout. Il parziale della Pompea si allunga fino al 7-0, col canestro del solito Sims, e la sfida è così totalmente riaperta al 24’, anche perché Pesaro incappa in una serie incredibile di turnovers. La formazione di coach Sacco ha però un altro sussulto d’orgoglio e, trascinata dalle giocate di Eboua e Totè, risponde con un contro-break di 0-8 e ritrova la doppia cifra di vantaggio (44-54). Aradori continua a martellare, ma la Fortitudo non può impedire agli ospiti di chiudere sul +11 (51-62) il 3° quarto, complice la schiacciatona di Eboua che brucia la sirena della frazione e conferma l’attitudine della squadra biancorossa in questa sfida.

Video - Ed Daniel decolla sopra il ferro e chiude così una tremenda schiacciata in tap-in 00:38

Mussini ridà nuovamente il massimo vantaggio alla Carpegna Prosciutto (51-66), ma nel momento del bisogno per i colori biancoblu sale in cattedra Sims. Il lungo si mette a macinare punti, oltre che rimbalzi, piazzandone 8 in fila e tenendo sostanzialmente aperta la gara fino al 36’. I tentativi di rimonta della formazione di coach Martino sembrano però spegnersi soprattutto su quello 0/8 da 3, prima della bomba di Aradori a 40’’ dalla sirena finale. Incredibilmente il finale è invece caratterizzato da altre 2 triple veloci dei padroni di casa e allora diventano determinanti i liberi di Jaylen Barford per sbancare il PalaDozza. A Bologna non bastano la prova devastante di Sims (16 punti, 19 rimbalzi e 7 assist) e i 21 punti di Aradori. Per Pesaro Williams miglior marcatore (17), ma ottime prove soprattutto di Totè (12 punti e 10 rimbalzi) e Pusica (15 punti con 4/8 da 3).

Pompea Fortitudo Bologna: Robertson 9, Aradori 21, Cinciarini 3, Mancinelli, Franco n.e., Dellosto n.e., Leunen 13, Sims 16, Fantinelli 8, Daniel 7, Stipcevic. All. Martino.

