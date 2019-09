Cantù batte l'Olimpia Cedevita Lubiana e vince il Trofeo Lombardia! Terza Brescia davanti a Cremona

Trionfo "casalingo" per l'Acqua S.Bernardo Cantù che al PalaBancoDesio batte 84-78 l'Olimpia Cedevita Lubiana e conquista il Trofeo Lombardia, appuntamento classico del precampionato cestistico ad una decina di giorni dall'inizio della Serie A. Prestazione convincente per la banda di Cesare Pancotto che bissa la vittoria in semifinale contro Brescia piegando il nuovo club sloveno, nato dalla fusione tra Olimpia Lubiana e Cedevita Zagabria, e che parteciperà alla prossima Eurocup.

Cantù, pur senza due pedine importanti come il playmaker Clark e il lungo Hayes, tiene sempre la testa avanti e risponde colpo su colpo alle fiammate degli avversari, guidati dall'americano Cody Miller-McIntyre, top scorer del match con 21 punti, e dai nazionali sloveni Muric e Blazic, 16 e 7 punti rispettivamente. All'intervallo è parità sul 43-43, poi al 30' è +4 Lubiana sul 68-64 grazie alla prodezza sulla sirena di Kurslin. Nell'ultimo quarto però Cantù torna al comando e nel finale punto a punto si impone grazie alla tripla di Yancarlo Rodriguez. Spiccano le buone prove dell'esterno Collins, 13 punti, e delle ali Burnell e Wilson, 13 e 16 punti rispettivamente; il migliore è però Andrea Pecchia che chiude con 17 punti e 8 rimbalzi, e viene eletto MVP, miglior giocatore.

Il tabellino

Acqua S.Bernardo Cantù-Olimpia Cedvita Lubiana 84-78

Acqua S.Bernardo Cantù: Young 8, Collins 13, Procida 3, Clark ne, La Torre 2, Wilson 16, Burnell 13, Baparapè ne, Simioni 2, Rodriguez 10, Pecchia 17. All.: Pancotto.

Olimpia Cedevita Lubiana: Kruslin 8, Boatright, Krampelj 2, Hopkins 2, Vujacic 6, Muric 16, Mulacic 2, Miller-McIntyre 21, Blazic 7, Stipanovic 11, Zagorac 3, Rikic ne. All.: Rimac.

Terzo posto per Brescia, Cremona ko

Chiude al terzo posto la Germani Brescia che supera 86-77 la Vanoli Cremona e riscatta la sconfitta in semifinale contro Cantù. La squadra di Enzo Esposito, ancora priva dei nazionali Luca Vitali e Awudu Abass, spacca la partita nel terzo periodo dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 48-45. Nella ripresa la formazione di Meo Sacchetti cala in maniera netta e la Leonessa scappa via, spinta dalle giocate di Lansdowne e dalla fisicità di Cain vicino a canestro: al 30' è +20, 74-54. Nell'ultimo quarto la Germani amministra il vantaggio e la Vanoli riduce fino al definitivo -9, 86-77. Brilla Deandre Lansdowne, il migliore con 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, ben spalleggiato dai 14 di Horton e Cain. Per Cremona ci sono i 13 punti di Mathews e i 10 di Saunders e Ruzzier.

Il tabellino

Germani Basket Brescia-Vanoli Cremona 86-77

Germani Basket Brescia: Zerini 3, Cain 14, Naoni 3, Laquintana 10, Lansdowne 24, Koenig, Avare 8, Guariglia 2, Italiano 2, Horton 14, Moss, Sacchetti 6. All: Esposito

Vanoli Cremona: Saunders 10, Mathews 13, Diener 8, Sanguinetti ne, Gazzotti 4, Ruzzier 10, De Vico 6, Tiby 5, Stojanovic 5, Williams 6, Palmi 6, Akele 4. All: Sacchetti