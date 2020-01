Cantù espugna il Forum e vince il derby con Milano, la Virtus Bologna passa a Trento e resta prima

AX Armani Exchange Milano-S. Bernardo-Cinelandia Cantù 83-89

A cura di Daniele Fantini. Non servirà per qualificarsi alle Final Eight, ma Cantù chiude il girone d'andata con la vittoria nella partita più attesa della stagione espugnando il Forum di Assago nel derby con Milano e certifica la crescita delle ultime settimane infilando il quinto successo nelle ultime 6 gare. Per l'Olimpia, già matematicamente quarta dopo la vittoria di Brescia nell'anticipo del sabato sera, arriva invece il secondo ko consecutivo nei match-clou dopo quello di Natale contro la Virtus Bologna che peggiora il record a 10-6, disegnando un girone d'andata con tanti dubbi e al di sotto delle aspettative di inizio stagione, come confermato anche dal gm Christos Stavropoulos in sede di presentazione di Keifer Sykes.

Video - 9-3 di parziale e Cantù vince in rimonta al Forum: i canestri decisivi di Pecchia e Clark 00:58

Cantù vince meritatamente una partita da montagne russe, vivendo un primo tempo scintillante (36-48 all'intervallo) e momenti di grande sofferenza nella ripresa quando Milano stringe pesantemente le viti difensive schermando l'area e facendo bottino sul lato opposto del campo con le ricezioni in post-basso da maestro di Luis Scola. Quando però l'Olimpia sembra aver ripreso in mano il filo del discorso, un canestro pazzo di Wes Clark da oltre centrocampo riaccende la fiamma: Cantù riapre il campo in una serata extra-lusso nel tiro da fuori (13/26, miglior dato della stagione con il 50% di squadra) e punisce il quintettone biancorosso con Wilson, Burnell, Pecchia e un altro paio di invenzioni dal palleggio di Clark, danzante tra le linee difensive avversarie. Riscivolata dal +5 al -1 nel giro di tre azioni, Milano affretta un paio di conclusioni pesanti con Sergio Rodriguez, ma non è la sua serata: il Chacho chiude con 1/8 dalla distanza e i ferri del Forum suonano a festa per Cantù.

Wes Clark chiude come top-scorer a quota 21 con 8 falli subiti, mantenendo l'altissima qualità offensiva già mostrata la scorsa settimana nella sconfitta contro Brescia. Molto positivo anche Joe Ragland nella classica partita da ex (11 punti, 5 rimbalzi, 6 assist), così come il front-court, capace di vincere alla lunga il confronto con la classe di Scola e i chili di Gudaitis: Kevarrius Hayes segna 15 punti con una lunga serie di giocate di reattività, mentre Jason Burnell scrive una doppia-doppia da 14 e 11 rimbalzi, venendo in soccorso ai problemi di falli di Jeremiah Wilson. Nota di merito anche per gli altri ex di giornata: Andrea La Torre spara due bombe importanti dall'angolo nel primo tempo e Andrea Pecchia chiude di fatto la contesa con due canestri consecutivi nel finale.

Video - Wes Clark con il colpo dell'anno: segna un tiro pazzo da oltre centrocampo allo scadere dei 24" 00:38

Senza Roll, Tarczewski, Nedovic, Mack e Burns, Milano paga un primo tempo di scarsa intensità difensiva e attacchi scoordinati, tenuta a galla dal solo Vlado Micov (20 punti). Il pesante -12 dell'intervallo viene eroso nei primi quattro minuti della ripresa a fronte di un grosso spreco di energie che non permette poi alla squadra di Messina di affondare la lama quando Cantù sembra ormai pronta ad alzare bandiera bianca: non basta un Luis Scola da 21 punti (8/12), incontenbile per lunghi tratti in post-basso ma spesso anche unica opzione di una squadra azzoppata dalla brutta serata dei suoi registi: già detto di un Rodriguez molto impreciso, non brilla nemmeno un Keifer Sykes dal freno a mano troppo tirato al suo debutto in campionato.

AX Armani Exchange Milano : Brooks 2, Sykes 7, Micov 20, Scola 21, Gudaitis 7; Cinciarini 6, Della Valle 2, Moraschini 6, Biligha 6, Rodriguez 6, White. N.e.: Musumeci. All.: Messina.

S. Bernardo-Cinelandia Cantù: Hayes 15, Pecchia 6, Ragland 11, Clark 21, Wilson 8; Young 8, La Torre 6, Burnell 14, Rodriguez, Simioni. N.e.: Procida, Baparapè. All.: Pancotto.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-S. Bernardo-Cinelandia Cantù 83-89 08:22

* * *

Dolomiti Energia Trento-Segafredo Virtus Bologna 77-83

A cura di Marco Arcari. Un solo nome. Un fenomeno irreale, che travalica i confini della pallacanestro per giocare, spesso e volentieri, un altro sport. Milos Teodosic si prende la scena alla BLM Group Arena, vanificando la gagliarda rimonta della Dolomiti Energia, e lancia la Segafredo al titolo di campione d’inverno, regalandole anche la certezza di affrontare il tabellone della Coppa Italia da miglior qualificata (con potenziale semifinale contro Milano). Partita caratterizzata subito dalle triple di tabella di Rashard Kelly, ma anche e soprattutto dalla connection tra Stefan Markovic e Julian Gamble, con il playmaker che innesca sistematicamente il proprio centro con passaggi illuminanti. Bologna lavora decisamente meglio vicino al ferro avversario di quanto non faccia Trento e ciò spiega in grande misura il 17-21 con cui si chiudono i primi 10’ di gioco. Nella frazione successiva si scaldano Alessandro Gentile e Kyle Weems, ma è soprattutto Milos Teodosic a iniziare uno show personale che avrà un epilogo irreale nel finale di match. La Segafredo stringe le proprie maglie difensive e consente ai padroni di casa di realizzare solamente 8 punti in 10’, piazzando un break che frutta il +17 a metà partita (25-42).

L’orgoglio di Trento si manifesta subito in apertura di ripresa e caratterizzerà tutto il resto della sfida. James Blackmon piazza un 4/5 da 3 punti (compreso un irreale gioco da 4) che lancia i bianconeri verso un’incredibile rimonta, mentre Gentile prosegue a macinare punti e rimbalzi, trascinando la BLM Group Arena con entusiasmo. La formazione di coach Djordjevic segna solamente 13 punti nel 3° quarto, peraltro con 3 giocatori (Teodosic 5, 4 a testa per Gamble e Weems), tirando 5/17 su azione e pagando molto in termini di riduzione del proprio vantaggio (50-55). Toto Forray rilancia i padroni di casa nei primi possessi dell’ultimo periodo, trovando la bomba che riapre definitivamente la partita, ma è la grande inchiodata di Justin Knox a dare il vantaggio alla Dolomiti Energia, dopo una geniale invenzione di Andrea Mezzanotte per liberare il lungo sotto canestro (58-55).

L’inerzia sembra passare nelle mani della formazione di coach Brienza, ma sul più bello per i tifosi di casa comincia il Teodosic-show. Il playmaker piazza 16 punti consecutivi, comprese due bombe che spezzerebbero le gambe a qualsiasi avversario, tranne Gentile. Il numero 5 della Dolomiti risponde infatti con la stessa moneta, ma non può più nulla quando Teodosic decide di andare sistematicamente in lunetta e suggellare una prestazione da assoluto MVP (30 punti, con 5/12 da 3, e 5 rimbalzi). Ottima prova anche di Gamble (season-high da 19 punti, ma anche 9 carambole). Gentile risponde con 22 punti e 8 rimbalzi, Blackmon ne aggiunge 13, ma Trento tira col 34% da 2 di squadra e nel finale non riesce ad arginare lo strapotere di un fenomeno chiamato Milos.

Dolomiti Energia Trento : Craft 9, Gentile 22, Kelly 12, Blackmon 13, Pascolo 6; Mezzanotte 3, Knox 8, Mian, Forray 4, King. N.e.: Lechtaler, Voltolini. All.: Brienza.

: Craft 9, Gentile 22, Kelly 12, Blackmon 13, Pascolo 6; Mezzanotte 3, Knox 8, Mian, Forray 4, King. N.e.: Lechtaler, Voltolini. All.: Brienza. Segafredo Virtus Bologna: Teodosic 30, Gamble 19, Markovic 1, Weems 15, Ricci 10; Hunter 2, Gaines 5, Cournooh 1, Pajola, Baldi Rossi. N.e.: Nikolic, Deri. All.: Djordjevic.

Video - Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Segafredo Virtus Bologna 77-83 07:24

* * *

