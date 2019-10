Clamoroso al Forum: Brindisi conquista la prima storica vittoria a Milano. Venezia stende Cantù

Umana Reyer Venezia - Acqua S. Bernardo Cantù 76-46

A cura di Daniele Fantini. Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup, l'Umana Reyer Venezia ritrova il feeling con la vittoria banchettando sulla malcapitata Cantù, surclassata sotto ogni punto di vista com'è facile comprendere dal 76-46 finale. Nonostante un secondo periodo di basso livello che permette all'Acqua San Bernardo di restare quantomeno in scia all'intervallo lungo (39-28), coach De Raffaele torna finalmente a vedere caratteristiche e attributi che hanno permesso alla sua Reyer di cucirsi lo scudetto sul petto nella scorsa stagione: Venezia difende forte, sfrutta con continuità i vantaggi fisici nel reparto lunghi e gioca tratti di buona pallcanestro offensiva, punendo sistematicamente i tanti, troppi errori di una Cantù con scarsissime idee, per di più viziate da labili esecuzioni estemporanee dei singoli: la squadra di Pancotto chiude con percentuali misere, 35% da due, 17% dall'arco e 16 palle perse.

Incapace di segnare nella prima metà del terzo periodo, Cantù affonda sotto i venti punti di ritardo e si disunisce ancor di più, rendendo gli ultimi quindici minuti di partita un estenuante garbage-time in cui salta qualsiasi parvenza di pallacanestro di sistema: la Reyer può amministrare ruotando tutti gli effettivi, regalando anche i primi punti stagionali a Pellegrino e Casarin. Stefano Tonut ne approfitta per rimpinguare il proprio tabellino e chiudere a quota 15 punti, gli stessi di Austin Daye, MVP della partita grazie a una serie di giocate offensive di qualità superiore. Buona anche la partita da ex di Jeremy Chappell, che riversa sul parquet tanta intensità su entrambi i lati del campo, mettendo a referto 13 punti con 4 palle recuperate.

Obiettivamente incommentabili i singoli di Cantù, tramortita nel concetto stesso di squadra. Steccano violentemente un nervosissimo e impreciso Cameron Young (soltanto 5 punti con 2/11 dal campo), un Wes Clark dalla regia totalmente appannata, e la coppia di lunghi composta da Kevarrius Hayes e Jeremiah Wilson, sopraffatti a livello fisico e di esperienza dalla front-line avversaria.

Venezia : Stone, Bramos 7, Daye 15, Vidmar 6, Chappell 13; Tonut 15, De Nicolao, Filloy 10, Pellegrino 2, Cerella, Watt 6, Casarin 2. All. De Raffaele.

AX Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi 89-92

A cura di Davide Fumagalli. Incredibile al Forum di Assago dove la Happy Casa Brindisi centra il primo storico successo sul campo dell'Olimpia Milano. Dopo 12 sconfitte e un bilancio di appena 5 vittorie in 29 gare contro le "scarpette rosse", la squadra di Frank Vitucci piazza il colpo e arriva a tre successi di fila in Serie A; viceversa per l'AX Armani Exchange è il secondo ko di fila in campionato al Forum dopo quello contro Brescia, in mezzo c'erano state le vittorie del Lido contro Trieste e quella di venerdì ad Assago con lo Zalgiris Kaunas. Sfida marchiata a fuoco da Tyler Stone, 26 punti e 13 rimbalzi, John Brown, 18, e Adrian Banks, 17. A Milano non bastano i 28 punti con 7 su 11 da tre di Sergio Rodriguez mentre Micov ne aggiunge 14.

La partita è equilibrata e spettacolare fin dall'inizio, col primo periodo che si chiude in parità sul 24-24 per una clamorosa bomba sulla sirena di Vlado Micov. Nel secondo quarto arriva il primo allungo di Brindisi che, spinta dalle triple di Stone, Zanelli e Gaspardo, arriva a +12 (28-40); Milano risponde con le bombe di Rodriguez e Brooks e all'intervallo è sotto di 7 punti, 53-46. Nella ripresa la musica non cambia, la Happy Casa fa gara di testa, l'Olimpia torna sotto con Roll ma poi la squadra di Vitucci piazza un clamoroso break e si trova sul +18 (54-72), margine ridotto a -13 al 30'. Per l'AX Armani Exchange sembra finita sul nuovo -16 (61-77) ma Rodriguez prende fuoco e firma un parziale di 15-2 per riportare la squadra a -3 a 5' dal termine. Da lì è un botta e risposta, Milano arriva a -1 con Biligha (81-82) ma non riesce mai a sorpassare e così Brindisi fa l'impresa, col canestro del +6 di Martin e i liberi di del +3 a 3" dalla sirena.

Per Brindisi un successo che permette di pensare in grande anche al debutto in Champions League di martedì sera alle 18 in casa del Neptunas Klaipeda (LIVE su Eurosport Player) mentre per l'Olimpia Milano un ko che rovina l'avvicinamento alla gara di Eurolega ad Atene contro il Panathinaikos di giovedì sera alle 20.30 (LIVE su Eurosport Player).

Milano : Della Valle 6, Micov 14, Biligha 4, Moraschini 5, Roll 8, Rodriguez 28, Tarczewski 6, Cinciarini 2, Burns, White 4, Brooks 8, Scola 4. All. Messina.

