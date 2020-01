Colpo della Virtus Bologna sul perimetro: preso Devyn Marble, ex-Trento

Strade che si incrociano. Dopo la vittoria di martedì sera contro Trento in Eurocup che ha permesso alla Virtus Bologna di partire da una buona posizione per il rush-finale verso i playoff, è proprio un ex-giocatore dell'Aquila la pedina scelta da coach Sasha Djordjevic per rafforzare le rotazioni sul perimetro in vista del momento caldo della stagione.

Sfumata la pista Jaka Blazic, prima scelta stroncata dal secco "no" del Cedevita Olimpia Lubiana all'offerta bianconera, le Vu Nere hanno ripiegato su Devyn Marble, giocatore statunitense classe 1992, 198 cm per 91 kg, già visto in Italia in due occasioni proprio con la canotta della Dolomiti Energia Trento: giocò 10 partite nel 2016-17 (10.4 punti, 3.2 rimbalzi, 29.5% dall'arco) e l'intera scorsa stagione, chiusa a 13.4 punti e 2.8 rimbalzi di media con il 30.6% dalla distanza.

Le statistiche di Devyn Marble con la Dolomiti Energia Trento

Punti Rimb. Assist %da 3 2016-17 10.4 3.2 2.1 29.5% 2018-19 13.4 2.8 1.9 30.6%

Marble, che aveva provato a riciclarsi in G-League con i Santa Cruz Warriors, squadra satellite dei Golden State Warriors, è un tweener capace di coprire entrambi i ruoli sul perimetro (2 e 3), dotato di buon atletismo e qualità difensive, caratteristiche che lo hanno reso un profilo ideale per completare il roster già costruito in stagione da coach Djordjevic. Nonostante abbia viaggiato in doppia cifra in entrambe le esperienze con Trento, è però un attaccante con tiro da fuori ondivago, come testimoniato anche dalle sue percentuali in carriera (30.3% in Italia, ma 22.2% nel biennio di fugaci apparizioni in NBA con gli Orlando Magic). Potrà essere schierato senza restrizioni in Eurocup, dove non esistono limitazioni per i giocatori stranieri, mentre sarà ovviamente soggetto a turnover in campionato, probabilmente con Kyle Weems e Frank Gaines.