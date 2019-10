Colpo Venezia, Andrew Goudelock è un nuovo giocatore dell’Umana Reyer

" Grazie dell’opportunità Reyer Venezia. È stato un periodo lungo e complicato, in tante giornate ho pensato che non avrei più giocato ma sono felice di tornare sul parquet con il supporto della mia famiglia, dei miei amici e soprattutto di mia moglie "

Con queste parole, in un tweet, Andrew Goudelock comunica di essere un nuovo giocatore dell’Umana Reyer Venezia. Il Mini Mamba tornerà in Serie A – e disputerà anche la Champions League – dopo un anno in Cina, agli Shandong Golden Stars. Proprio in terra orientale, Goudelock ha subito anche un brutto infortunio al ginocchio nel dicembre 2018, problema che l’ha tenuto tanto fuori dal campo. Per questo motivo, l'accordo con la Reyer sarà siglato solo dopo le visite mediche cui il Mini Mamba si sottoporrà a breve.

Goudelock è stato l’MVP delle finali scudetto 2018, gare che hanno assegnato lo scudetto all’Olimpia Milano contro la Dolomiti Energia Trento. Sua una stoppata stratosferica in gara 5 su Dominique Sutton. Lo scorso anno, a Shandong viaggiava con 23 punti e 3 assist di media in 19 partite. Bentornato in Italia, Mini Mamba!