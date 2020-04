Nella giornata di Pasqua, i maggiori rappresentanti della Fortitudo Bologna si sono messi a disposizione dei propri tifosi. In una videochat, il presidente della Fortitudo Christian Pavani, il presidente della fondazione Gianluca Muratori, il presidente del consorzio Emiliano Castelli e il capitano Stefano Mancinelli hanno discusso alcuni temi fondamentali assieme ai tifosi presenti.

La società ha ritenuto il dialogo lo strumento più adatto per arrivare a una decisione congiunta sul tema dei rimborsi agli abbonati. Una questione molto delicata per più motivi: l’emergenza Coronavirus ha imposto prima lo stop e poi la chiusura definitiva del Campionato di Serie A, lasciando gli abbonati a bocca asciutta; rimanevano 5 partite casalinghe da disputare, e tra i 5.000 abbonati alle partite del PalaDozza ci si è chiesti come la società avrebbe ripagato questo vuoto. Senza contare che la stabilità economica di molte famiglie è stata colpita duramente dalla pandemia. La soluzione è stata raggiunta proprio grazie alla collaborazione dei tifosi: il rimborso non ci sarà. Un gesto di reciproco sostegno tra tifosi e società, un gesto d’amore. In cambio, la società si metterà a disposizione dei tifosi più bisognosi, ai quali un rimborso avrebbe fatto comodo, attraverso l’associazione “Fortitudo per il sociale”.

Queste le dichiarazioni del presidente Pavani:

" In un momento come questo, ci stiamo accorgendo che quello che conta davvero è la passione, e questo ci rende i più forti. Ciò l'ho ribadito anche nell'assemblea di Lega. Se continueremo a stare uniti come abbiamo fatto fino ad ora saremo forti. "