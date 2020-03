La LegaBasket Serie A – LBA, di concerto con la Federazione Italiana Pallacanestro, ha disposto che il 25° turno del massimo campionato italiano, che doveva disputarsi tra martedì 10, mercoledì 11 e venerdì 13, sia rinviato a data da destinarsi, come già accaduto per la 24a giornata.

La misura è stata presa a seguito delle disposizioni contenute nel nuovo decreto governativo in relazione alle misure da osservare per contenere l’emergenza coronavirus COVID-19. Diventano a questo punto tre le giornate da recuperare della Serie A: la 23a, gran parte della 24a e la 25a.

In questo quadro si differenziano sei casi: Virtus Roma, Dinamo Sassari, Trieste e Pistoia, che i loro incontri di ieri li hanno giocati a porte chiuse (e Roma-Sassari è andata molto vicina al non tenersi), e Varese e Virtus Bologna, che devono anche recuperare il match non giocato del 22° turno a seguito del viaggio in Coppa Intercontinentale del club bianconero. Domani si terrà un Consiglio Federale straordinario nel pomeriggio, riguardante le azioni da intraprendere circa l’emergenza sanitaria.

