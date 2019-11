Cremona funziona anche senza Diener: espugnata Trento per la seconda vittoria in fila

Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Cremona 79-89

La Vanoli Cremona trova finalmente continuità dopo il successo della scorsa settimana contro la Fortitudo Bologna e costruisce per la prima volta in stagione una mini-striscia vincente di due partite consecutive, fermando, contemporaneamente, l'analoga streak di 2 W in campionato dell'Aquila Trento. La squadra di coach Meo Sacchetti costruisce un piccolo cuscinetto di margine nel secondo periodo sfruttando anche l'ottimo impatto di Jack Sanguinetti dalla panchina (molto positivo come back-up nella seconda gara consecutiva con Travis Diener ai box) e lo mantiene, con un po' di elastico, fino alla sirena, respingendo l'ultimo attacco trentino con un canestro di Happ in entrata seguito da una tripla di Jordan Mathews a poco più di un minuto dalla sirena.

Jordan Mathews chiude come top-scorer in casa Vanoli a quota 16, ma sono importantissimi anche i contributi di Nikola Akele, al suo career-high in Serie A con 14 punti e 7/10 al tiro (con un inusuale 2/3 dall'arco), di Ethan Happ, sempre più inserito nel verniciato dopo l'ottimo esordio contro la Fortitudo (14 punti, 6 rimbalzi) e di Vojislav Stojanovic (14 punti e 6 rimbalzi), protagonista a più riprese di uno spettacolare duello fisico e tecnico con Alessandro Gentile su entrambi i lati del campo.

Video - Ethan Happ manda Nikola Akele a schiacciare in contropiede: come corrono i giovani lunghi di Cremona 00:37

Alla prima partita senza Aaron Craft, infortunatosi al menisco nella sconfitta in Eurocup contro Buducnost, è infatti il figlio di Nando a gestire la maggior parte dei palloni nell'attacco dell'Aquila nel ruolo di point-forward: Gentile chiude con 25 punti (9/16 al tiro) e 6 assist una gara complessivamente solida ma senza particolare sostegno dal resto gruppo, eccezion fatta per Juston Knox, il più continuo sotto canestro con una prestazione da 16 punti e 13 rimbalzi, 7 dei quali offensivi. James Blackmon scrive 16 punti ma vive una sola vera fiammata nel terzo periodo, mentre George King, utilizzato per soli 4 minuti, sembra essersi ormai trasformato in un caso da risolvere al più presto per coach Brienza.

Video - Alessandro Gentile in versione trattore: recupero e canestro in coast-to-coast 00:42

