Dal +21 al brivido: Cremona batte Brindisi 93-89 a mezzogiorno ed è qualificata alle Final Eight

Vanoli Cremona-Happy Casa Brindisi 93-89

PALARADI, CREMONA - Cremona-Brindisi è ormai diventata una "classica". Anzi, una delle classiche più affascinanti proposte del basket moderno negli ultimi anni. Sia per l'importanza degli ultimi incroci (finale di Coppa Italia, finalina di Supercoppa, qualificazione alla Coppa Italia), sia per l'agonismo e l'intensità che queste squadre mettono sul parquet quando si trovano l'una di fronte all'altra. Cremona si prende l'ultimo atto battendo Brindisi 93-89 dopo aver tremato nel finale per aver visto evaporare un vantaggio di 21 punti costruito nel terzo periodo, ma la ricompensa è la possibilità di difendere sul campo di Pesaro la Coppa Italia messa in bacheca nella scorsa stagione.

Video - Wesley Saunders galleggia in aria: grande assist per la schiacciata di Ethan Happ 00:27

È difficile riassumere in poche righe una partita pazza, giocata all'arma bianca, a ritmo altissimo e con grande utilizzo del tiro da fuori. Rinforzata dal rientro di un Travis Diener sempre sontuoso nelle letture (5 assist) dopo due mesi di stop, Cremona prende il controllo con un primo tempo di altissimo livello da 52 punti segnati e percentuali altissime dal campo, frutto sì di un attacco tornato a girare alla perfezione con il recupero di tutti gli effettivi ma anche di una difesa brindisina spesso troppo ballerina e distratta. Spinta dalla grande giornata di Wesley Saunders (20 punti, 8 rimbalzi) e Michele Ruzzier (18 punti, 4 assist), la squadra di Sacchetti mantiene il piede sull'acceleratore anche a inizio ripresa, confezionando un nuovo break di 11-2 per il +21 al 25' (massimo vantaggio sul 63-42 e sul 70-49 poi), ma quando la partita sembra ormai incanalarsi su binari ben precisi, arriva, improvvisa, la scossa degli ospiti, ispirata da un Dominque Sutton spiritato nella metacampo difensiva (chiuderà con 15 punti, 9 rimbalzi e 7/8 da due).

Video - Con Brindisi, questa non manca mai: Adrian Banks alza l'alleyoop per la schiacciata di John Brown 00:31

Risistemati gli equilibri nella propria metacampo con uno sforzo corale enorme, in cui si infilano molto preso anche John Brown (11 punti, 6 rimbalzi) e l'ottima coppia di italiani formata da Rapahel Gaspardo (14 punti) e Iris Ikangi (11, 3/7 dall'arco), Brindisi erode l'intero deficit piazzando un contro-break di 2-23 di pura energia per l'aggancio a quota 72. Sul più bello, arriva, puntuale, la risposta di Cremona: prese le misure a Sutton, il lavoro in post-basso di Ethan Happ torna super-efficace (17 punti con 8/9 al tiro), e sul perimetro si scatena Malachi Richardson, autore della sua miglior prestazione in maglia Vanoli con 17 punti e 6 rimbalzi. La squadra di Sacchetti riallunga sul +6 e regge l'ultimo urto brindisino, spentosi con un fallo tecnico che estromette un generosissimo Brown (sacrificatosi su una palla vagante) e un paio di inusuali errori dalla lunetta di Adrian Banks, miglior realizzatore della squadra (18 punti, 6 assist, ma anche 6/16 al tiro).

Il tabellino