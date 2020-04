De Raffaele: "Porte chiuse fino a gennaio? Se fosse la condizione per ripartire la accetteremo"

Allenatore campione d’Italia in carica nonché vincitore dell’ultimo trofeo andato in scena prima della quarantena, Walter De Raffaele ha fatto una lunga chiacchierata in diretta con Marco Barzizza sulla pagina di Basket dalla Media, toccando tanti temi.

" Sport a porte chiuse fino a gennaio? Se fosse la condizione per ripartire l’accetteremo come abbiamo accettato tutto. Mi piace molto l’idea lanciata dalla lega di fare una mega Summer League tra luglio e agosto con tutte le squadre, una sorta di precampionato preparatorio con poi magari una mega Supercoppa. "

Ha detto il coach livornese, che ha dato poi la sua idea di come potrebbe essere il nuovo inizio, quando ossia si potrà tornare a vivere il basket e non solo.

" Dovremo partire con distanze di sicurezza, sarà tutto graduale. Noi penso ripartiremo con del lavoro individuale per poi farlo a gruppi e finire con il contatto, che è il vero punto focale della questione. Me la immagino una ripresa progressiva ma con molto entusiasmo, molto più sereni e un po’ più attenti alle cose più concrete. Un po’ meno arrabbiati per una sconfitta, un po’ meno rancorosi con i colleghi e con la stampa. E proprio la stampa avrà un ruolo fondamentale nel vendere il prodotto così come tutti i social. Reputo fondamentale il fatto che tutti dovranno cercare di vendere anche ciò che in realtà non è, sottolineando più positivo di quello che sarà. Il nostro rimane un lavoro che deve dar gioia alle persone e quindi pensando a chi ha lavorato finora, ha rischiato finora, noi abbiamo anche un ruolo sociale per chi ci vede soltanto in tv. Mi auguro che si peseranno un po’ di più le cose, anche se il mio timore è che quando sarà tutto a posto si torni a essere gli stessi di prima (dice sorridendo). Spero che ai buoni propositi di adesso corrispondano anche i fatti. "

Passando poi al basket giocato e all’ultimo successo della sua Reyer…

" La Coppa Italia è stata l’ultima possibilità di gioire con il pubblico, anche se poi c’è stato il sospetto che i tanti contagi nella zona di Pesaro fossero dovuti proprio a quella manifestazione; ma non lo sapremo mai. E’ stata una grande vittoria, che adesso mi sembra lontanissima per tutto quello che è successo. Una 4 giorni clamorosa per noi. "

Ha proseguito il coach, analizzando i mesi disputati dalla sua squadra.

" Analizzando i 7 mesi di stagione fatti, devo dire che ci siamo interrotti nel nostro momento migliore. Siamo arrivati alla Coppa Italia con un’identità precisa, equilibri precisi e un modo di giocare che era diventato fluido e chiaro in tutte le sue componenti, anche nelle scelte di quintetti e rotazioni. Non so come sarebbero stati gli ultimi tre mesi, ci sarebbe stata la roulette russa dei playoff ma sono convinto che avremmo potuto essere indigesti per tutti, ipotizzando di non poter arrivare nelle prime posizioni. "

Video - Face2Face con Walter De Raffaele: "Le qualità umane e le motivazioni dei giocatori fanno la squadra" 03:36

Due scudetti negli ultimi tre anni fanno del tecnico toscano il più titolato del recente passato in Serie A. Due vittorie però, che hanno avuto un sapore diverso.

" Il primo è stato un flash, come la prima volta che sono andato a New York; ho alzato la testa e ho visto i grattacieli. E’ stato uno scudetto vissuto tutto in apnea. Il secondo è stato più consapevole, una costruzione fatta all’interno della stagione, definito un piccolo capolavoro perché abbiamo avuto tanti problemi e siamo stati bravi a cambiare in corsa e risolverli. Il primo più emozionante, il secondo più di sostanza. "

Tanti i giocatori di talento allenati, tra i quali cita Joseph Forte, Austin Daye e Drew Nicholas, ma anche uno che non ha ancora allenato e che gli piacerebbe avere alle sue dipendenze.

" Teodosic. Visto quest’anno dal vivo tante volte, credo che sia un genio della pallacanestro. Poi da mediocre playmaker di A2 quale sono stato, è un ruolo che mi stuzzica. Tutti questi giocatori con talento con palla in mano mi affascinano, anche quelli che vengono definiti difficili, problematici; mi piace capire il loro modo di pensare, cercando di trovarne la chiave per farli rendere. "

Video - Gioco di prestigio del mago Teodosic: "autopassaggio" e dritto a canestro 00:43

Infine la Nazionale, per lui, come per tanti giocatori, un sogno.