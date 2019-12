Derby di Bologna, la questura risponde alle proteste della Polizia: "A Natale si gioca"

Il derby di Bologna giocato a Natale non è andato giù alle forze di polizia del capoluogo emiliano, che, attraverso i sindacati Siulp, Sap, Coisp e Siap, hanno preso apertamente posizione contro la decisione della Lega Basket Serie A. La risposta della Questura di Bologna non si è fatta attendere e conferma la possibilità di assolvere l’evento in piena sicurezza.

A parlare è stato direttamente il questore Gianfranco Bernabei, che sulle pagine del Corriere dello Sport ha sottolineato come la macchina organizzativa sia già in moto per assicurare il regolare svolgimento dell’attesissima partita tra Virtus e Fortitudo:

" E’ una partita che siamo in grado di assolvere senza grosse difficoltà. Siamo abituati a garantire tutto a tutti, manifestazioni politiche, sportive, nei giorni festivi o feriali. Venerdì della prossima settimana incontreremo insieme i rappresentanti delle tifoserie a faremo un appello al massimo fair play per passare una serena giornata di Natale, semplicemente tifando la propria squadra e tenendo solo comportamenti consoni all’evento "

Bernabei ha anche evidenziato come la “Virtus Segafredo Arena”, il nuovo impianto in area Fiera in cui verrà disputato il match, sarà di maggiore aiuto rispetto a quanto sarebbe stato il “PalaDozza”:

" Grandi spazi sia all’interno che all’esterno, il che ci consente di gestire bene i deflussi, meglio rispetto al vecchio impianto nelle vie strette del centro. Comprendo i sindacati e il loro compito di tutelare il benessere degli agenti, però siamo abituati a confrontarci tutte le domeniche "

